Otomotiv sektöründe fırtınalar estiren Tesla, her sınıfın lideri olmaya aday araçlar üretmeye devam ediyor. Şirketin geçtiğimiz yıl piyasaya sürdüğü dört çeker arazi aracı Model X, düz yolda yapılan hız testinde dünyanın en hızlı arazi aracı oldu.

Tesla, 2017 yılını mali krizlerle kapattı. Ancak bu krizlerin ardında, şirketin bu yıl üretmeyi planladığı aile tipi ekonomik otomobil Model 3 var. Ardından Tesla Semi ve dünyanın en hızlı elektrikli spor otomobili olan Tesla Roadster 2.0’ı üretecek firma, bu araçların satışlarıyla mali olarak toparlanmayı hedefliyor. Dışarıdan bakıldığında risk gibi gözüken bu durum, Tesla’ya göre hiç de göründüğü gibi değil. Firmaya yapılan ön sipariş başvuruları, yeni fabrikaların açılmasına neden olacak kadar fazla.

Tesla’nın yeryüzündeki bir diğer kahramanı ise Model X. Arazi aracı sınıfında üretilen Model X, SUV tipi otomobil rekabetinde ciddi bir performans farkıyla göze çarpıyor. Tesla’nın ürettiği motorlar ise bu işin büyülü tarafındalar. Tesla Semi tırının neredeyse orta seviye bir otomobil kadar rahata hızlanabiliyor olması devrim niteliğinde.



Kanat şeklindeki otomatik arka kapılarıyla Tesla Model X

Motorlarına fazladan tork gücü sağlayarak ivmelenmeyi maksimuma çıkartmayı çok seven Tesla’nın araçlarının kendi klasmanlarında en iyi olmalarına şaşmamak gerek. Eğer Model X P100D’yi satın alırsanız, yeryüzündeki en hızlı seri üretim SUV’lardan birisine sahip olacaksınız.

DragTimes tarafından sınırları zorlanan Model X P100D, çeyrek mil (402 metre) drag yarışında ipi böyle göğüsledi:

Tesla’nın rakibi ise aynı klasmandaki Jeep Trackhawk modeli oldu. Model X, 191 km/sa hızla etabı 11.28 saniyede tamamladı. Bu süre ve hız, bu zamana kadar aynı mesafede test edilen tüm SUV’lardan daha yukarıda ve bir dünya rekoru.

Tesla, ürettiği yüksek performanslı ve rakiplerine kıyasla çok daha ucuz olan araçlarıyla, tüm otomotiv sektörünü harekete geçirmeye devam edecek.