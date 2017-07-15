Zamanla devasa bütçeli bir spor dalına dönüşen drone yarışlarından birinde, dünyanın en hızlı drone rekoru kırıldı.

Drone yarışı alanında düzenlenen en büyük ligde dünyanın en hızlı drone'u da belirlenmiş oldu.

800 gram ağırlığa sahip RacerX adlı drone, 290 km/h’lik hızıyla Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'na giriş yaptı.

Cihazın ilk prototipleri maksimum ivmeye eriştiklerinde patlayarak yanmışlardı. Fakat New York’ta bulunan Cunningham Park’ta uçurulan bu son model, rekor bir hıza ulaştı.

Drone Racing League (DRL), özel olarak tasarlanmış batarya ile çalışan bu uzaktan kumandalı quadkopter ile rekor kırdı.

Cihaz, DRL’in ürün yöneticisi Ryan Gury ve DRL mühendislerinden oluşan ekip tarafından bizatihi yapıldı.

DRL CEO’su ve kurucusu olan Nicholas Horbaczewski “Yegane amacı hız ve drone tasarımının sınırlarını zorlamak olan ekibimiz, kendisine ait teknolojiyi test ediyor olmaktan ötürü oldukça heyecanlı. Rekor kıran Racer X, dünya çapındaki mühendislerden oluşan ekibimizin yıllara dayalı teknolojik yeniliklerinin zirvesini temsil ediyor. Yeryüzünün en hızlı yarış drone'unu sergilemek oldukça heyecan verici” dedi.