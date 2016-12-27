Dünyanın En Hızlı Hayvanı Çitanın Nesli Yok Olmak Üzere

Dünyanın en hızlı kara hayvanı çita, dünya üstünden silinme tehlikesi ile karşı karşıya.

Çevreci sivil toplum kuruluşlarının açıklamasına göre dünyanın en hızlı kara hayvanları çitalar, yok oluşun sınırlarında geziniyor.

Mashable'ın haberine göre, vahşi doğada sadece 7100 adet çita kaldı, Afrika ve Asya'da yaşayan çitaların yüzde 91'i yitip gitti.

Araştırmacılar çitaların geleceği hakkında eskiden daha iyimser olsalar da, şimdi büyük bir endişe hakim. Pantera isimli çevreci kuruluşta çitalar hakkında araştırma yürüten proje müdürü Kim Young-Overton, "Çitalar konusundaki anlayışımızı yenilemek için beynimizde yeniden başlatma tuşuna bastık. Bu yeni kavrayışımızla, böyle değerli bir türünün soyunun tükenmek üzere olduğunu fark ettik" açıklamasında bulundu.

Panthera, Wildlife Conservation Society (Doğal Yaşamı Koruma Derneği) ve Society of London (Londra Zooloji Birliği), konu hakkında yoğun çalışmalar yürütüyorlar. Araştırmalar sadece çitaların değil, zürafa ve fillerin de büyük tehlike altında olduğunu ortaya koyuyor.

Zürafaların sayısı 30 yılda, yaklaşık yüzde 40 düzeyinde azaldı. 1985 yılında 163.000'den fazla zürafa varken, şimdilerde bu rakam 97.500 seviyesinde.

Filler de özellikle dişleri nedeniyle sürekli avlanıyor. Her ne kadar uluslararası kanunlar bunu yasaklasa da, avcılar için pek az caydırıcı. Çitalar da derileri nedeniyle avlanırken, doğal yaşam alanlarının yavaş yavaş betonlaşma sonucu ortadan kalkmasıyla birlikte nihai felakete sürükleniyor. Çitalar, geniş alanlara ihtiyaç duyan etobur bir tür.

Çitalar, Asya'da sadece İran'da bulunuyor. Kalanlar ise büyük çoğunlukla Afrika'da varlığını sürdürüyor. Bir örnek vermemiz gerekirse 16 yıl önce Zimbabwe'de 1200 çita bulunuyordu. Bu rakam şimdilerde 170'den fazla değil.