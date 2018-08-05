Dünya genelinde yapılan bir araştırma kapsamında dünyanın en hızlı internetine sahip 10 ülkesi belirlendi. Türkiye, 200 ülke arasından kendine listede kaçıncı sırada yer buldu?

Dünya genelinde yapılan bir araştırma, 2018 yılının en hızlı internet altyapısına sahip ülkeleri ortaya çıkardı. Araştırmanın en ilginç yanıysa dünya devi olarak gördüğümüz çoğu ülke listede ilk 10’a dahi giremedi. Hazırsanız dünyanın en hızlı internetine sahip 10 ülkeyi listeliyoruz. (Önemli Not: Aşağıda belirtilmiş olan veriler, tamamiyle ülke geneli hız ortalaması alınarak listelenmiştir.)

10. Jersey



Hız: 30.90 Mbps

10 GB’lık bir dosya indirme süresi: 44 Dakika 12 Saniye

9. Macaristan

Hız: 34,01 Mbps

10 GB’lık bir dosya indirme süresi: 40 Dakika 8 Saniye

8. Lüksemburg

Hız: 35,14 Mbps

10 GB’lık bir dosya indirme süresi: 38 Dakika 52 Saniye

7. Hollanda

Hız: 35,95 Mbps

10 GB’lık bir dosya indirme süresi: 37 Dakika 58 Saniye

6. Belçika

Hız: 36,71 Mbps

10 GB’lık bir dosya indirme süresi: 37 Dakika 12 Saniye

5. Romanya

Hız: 38,60 Mbps

10 GB’lık bir dosya indirme süresi: 35 Dakika 22 Saniye

4. Norveç

Hız: 40.12 Mbps

10 GB’lık bir dosya indirme süresi: 34 Dakika 2 Saniye

3. Danimarka

Hız: 43.99 Mbps

10 GB’lık bir dosya indirme süresi: 31 Dakika 2 Saniye

2. İsveç

Hız: 46,00 Mbps

10 GB’lık bir dosya indirme süresi: 29 Dakika 40 Saniye

1.Singapur

Huz: 60,39 Mbps

10 GB’lık bir dosya indirme süresi: 22 Dakika 38 Saniye

Bonus -1 :Amerika Birleşik Devletleri

Kendine ancak 20. sıradan yer bulabilen ABD: 26,45 Mbps’lik internet hızı ile 10 GB’lık bir dosyayı 51 dakika 36 saniye içerisinde indirme potansiyeline sahip.

Bonus -2: Türkiye

200 ülke arasından kendine 91. sıradan yer bulan ülkemiz, 4,90 Mbps ortalama hızı ile 10 GB’lık bir dosyayı 4 saat 38 dakika 28 saniyede indirme potansiyeline sahip.