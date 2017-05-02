Dünyanın en büyük CDN şirketleri arasında bulunan Akamai, yayınladığı rapor ile dünya genelinde ortalama en hızlı internete sahip olan ülkeleri açıkladı.

Dün itibariyle (1 Mayıs 2017) Türk internet kullanıcıları, Adil Kullanım Kotası’nda yeni bir döneme giriş yaptılar. Bu düzenlemeye göre 02.00 ila 08.00 saatleri arasında kullanılan internet, belirlenen kotaya dahil edilmeyecek. Her ne kadar saat aralığı geç olsa da bu, internette geceleri takılmayı seven kullanıcıların işine fazlasıyla gelecektir.

Yavaş yavaş konumuza dönecek olursak Türk kullanıcılar, genel olarak internet bağlantı hızından özellikle de AKK’nin dolması sebebiyle oldukça şikayetçiler. Fakat ortalamalara baktığımızda dünyada bizden çok kötü, hatta rezil sayılabilecek internet deneyimi yaşayan ya da yaşamak zorunda kalan insanlar bulunuyor. Ülke olarak kendimize orta sıralarda bulduğumuz, dünyaca ünlü CDN şirketi Akamai’nin hazırladığı ‘dünyanın en hızlı internetine sahip olan ülkeler’ raporunun sonuçlarını aşağıdan görebilirsiniz.

Venezuela (Ortalama internet hızı 1.5 Mbps)

Bolivya (Ortalama internet hızı 1.8 Mbps)

Hindistan (Ortalama internet hızı 2.5 Mbps)

Filipinler (Ortalama internet hızı 2.7 Mbps)

Endonezya (Ortalama internet hızı 3 Mbps)

Kosta Rika (Ortalama internet hızı 3.2 Mbps)

Vietnam (Ortalama internet hızı 3.4 Mbps)

Panama (Ortalama internet hızı 3.5 Mbps)

Brezilya (Ortalama internet hızı 3.6 Mbps)

Güney Afrika (Ortalama internet hızı 3.7 Mbps)

Çin (Ortalama internet hızı 3.7 Mbps)

Kolombiya (Ortalama internet hızı 4.2 Mbps)

Arjantin (Ortalama internet hızı 4.2 Mbps)

Peru (Ortalama internet hızı 4.4 Mbps)

Malezya (Ortalama internet hızı 4.9 Mbps)

Meksika (Ortalama internet hızı 5.5 Mbps)

Şili (Ortalama internet hızı 5.7 Mbps)

Uruguay (Ortalama internet hızı 5.9 Mbps)

Türkiye (Ortalama internet hızı 6.2 Mbps)

İtalya (Ortalama internet hızı 6.5 Mbps)

BAE (Ortalama internet hızı 6.8 Mbps)

Avustralya (Ortalama internet hızı 7.8 Mbps)

Tayland (Ortalama internet hızı 8.2 Mbps)

Yeni Zelanda (Ortalama internet hızı 8.7 Mbps)

Tayvan (Ortalama internet hızı 10.1 Mbps)

Rusya (Ortalama internet hızı 10.2 Mbps)

İspanya (Ortalama internet hızı 10.4 Mbps)

Portekiz (Ortalama internet hızı 10.6 Mbps)

Polonya (Ortalama internet hızı 10.6 Mbps)

Macaristan (Ortalama internet hızı 10.7 Mbps)

Slovakya (Ortalama internet hızı 11.2 Mbps)

İsrail (Ortalama internet hızı 11.2 Mbps)

Avusturya (Ortalama internet hızı 11.2 Mbps)

Almanya (Ortalama internet hızı 11.5 Mbps)

Kanada (Ortalama internet hızı 11.9 Mbps)

İrlanda (Ortalama internet hızı 12.4 Mbps)

Singapur (Ortalama internet hızı 12.5 Mbps)

ABD (Ortalama internet hızı 12.6 Mbps)

Belçika (Ortalama internet hızı 12.8 Mbps)

İngiltere (Ortalama internet hızı 13 Mbps)

Romanya (Ortalama internet hızı 13.1 Mbps)

Çek Cumhuriyeti (Ortalama internet hızı 14.5 Mbps)

Finlandiya (Ortalama internet hızı 14.8 Mbps)

Japonya (Ortalama internet hızı 15 Mbps)

Hollanda (Ortalama internet hızı 15.6 Mbps)

Hong Kong (Ortalama internet hızı 15.8 Mbps)

İsviçre (Ortalama internet hızı 16.2 Mbps)

Norveç (Ortalama internet hızı 16.4 Mbps)

İsveç (Ortalama internet hızı 17.4 Mbps)

Güney Kore (Ortalama internet hızı 20.5 Mbps)