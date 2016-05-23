Dünyanın En Hızlı Kamera Aracı: "The Huracam"!

Lamborghini Huracan üzerine kurulan devasa kamera sistemi, dünyanın en hızlısı. Çeşitli filmler ve reklamlarda kullanılmak üzere "The Huracam", film yapımcılarını bekliyor.

Incline Dynamic Outlet adında bir şirket, dünyanın en hızlı kamera arabasını inşa ettiğini duyurdu. 610 beygir gücünde Lamborghini Huracan'a yerleştirilen devasa kamera; TV şovları, filmler ve reklamlarda kullanılmak üzere tasarlandı.

Üreticileri tarafından "The Huracam" olarak adlandırılan aracın geliştirilmesi, tam 7 ay sürmüş. Buna rağmen aracı geliştirmeye devam eden şirket, aracın arkasına ve üst kısmına da kameralar yerleştirmeyi planlıyor. Manevra kabiliyeti ve kullanım kolaylığı sebebiyle Huracan'ı seçtiklerini belirten geliştiriciler, Audi R8 V10 Plus kullanmayı da düşünmüş; ancak sonra aracın yeteri kadar çevik olmadığının farkına varılmış.

Incline Dynamic'in stabilizasyon yetenekleriyle Huracan'ın hızının birleştirildiği proje, müşterilerin istediği kamera ve lens kurulumuyla teslim edilebiliyor. RED markalı 8K çözünürlüğünde bir kamera kullanan araç, 6,000 mm'ye kadar zoom yapabiliyor. 1 mil uzaktaki plakaları bile okuyabilen kamera, çeşitli çekimlerde kullanılmak üzere yapımcıları bekliyor.