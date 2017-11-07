Artık dünya’nın en hızlı arabası saatte 457 km ile İsveç yapımı Koenigsegg Agera RS.

Geçen hafta sonu Veyron Super Sport’un 2010 yılından beri elinde tuttuğu dünyanın en hızlı seri üretim araba rekoru Koenigsegg Agera RS tarafından kırıldı. Veyron Super Sport’un 431 km/s ‘lik rekorunu 457 km/s ile geçerek Koenigsegg Agera RS aldı.

İsveçli otomobil üreticisi Koenigsegg, cumartesi günü en hızlı seri üretim araba rekorunu Agera RS ile kırdı. En hızlı seri üretim araba rekorunun yanı sıra İsveç yapımı araç, Bugatti Chiron’un elinde bulunan 0 ile 249 mil zamanını 41.96 saniyeden 36.44 saniyeye geliştirerek 5.52 saniye farkla 249 mile en hızlı çıkan araba rekorunun da sahibi oldu.

Ancak Koenigsegg Agera RS yeni kırdığı rekoru uzun sure elinde tutamayabilir. Henessey tarafından üretilen Venom F5 in 480 km/s hıza ulaşacağı iddia ediliyor. Henüz şirket tarafından aracın ulaşabileceği maksimum hız denenmemiş olsa da, tüketicilerin kullanabileceği lastiklerin bu kadar yüksek bir hıza dayanamayacağı konusunda endişeler var.