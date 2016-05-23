Piyasaya sürülen her otomobil, güvenlik önlemleri gerekçesiyle çarpışma ve çeşitli kaza senaryolarının yer aldığı sağlamlık testlerine tabi tutulurlar. Araçların fiyatları yükseldikçe, izlediğiniz görüntüler de içinizi yakmaya başlar. Hele bu araç Koenigsegg’in Regera gibi bir modeliyse, durup dururken dert sahibi olursunuz.

Her modern otomobil, sürücüsüne kalite ve hızı vadedebiliyorsa aynı oranda güveni de vadedebilmelidir. Bu beklentilerin üreticiler açısından maliyetleri son derece yüksek olmakla beraber, fiyatların yükselme nedenleri arasında testler sırasında yapılan masraflar da bulunur.

Otomobil üreticileri trafiğe hazır hale getirdikleri her modeli piyasaya sürmeden önce defalarca kez test ederler, onlarca aracı hurda haline getirirler. Bu işi yapan mühendislerin gözünden olaya bakıldığında iş çok eğlenceli gözükebilir. Nitekim hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığı bir alan da burasıdır. Özellikle lüks spor otomobil üreten firmaların sorumlulukları çok daha fazladır. Hiçbir firma müşterisine milyonlarca dolarlık ölüm makineleri satmak istemez.

Koenigsegg, 2015 yılında piyasaya sürdüğü ve hala günümüzün en hızlı araçlarından birisi olan Regera modelinin test aşamasına ilişkin şu videoyu paylaştı:

Testlerde kullanılan araçların üzerinde, gereksiz bütün malzemelerin kaldırıldığını görüyorsunuz. Araçların farları güvenlik açısında önem taşımadığı için çıkartılmış durumda. Yani milyonlarca dolarlık araç üretseniz bile bir farın değerini bilmeniz gerekiyor.

Kısa klipte, aksesuarlarından tamamen arındırılmış bir Ragera’nın ne zalimliklere karşı meydan okuduğunu görüyorsunuz. Yan, ön ve arkadan alınan darbeler, yol girinti ve çıkıntıları gibi engeller, hava yastıkları, camlar ve kaportalar büyük bir özenle teste tabi tutuluyorlar.

Otomobil üreticilerinin yaptıkları bu testleri de reklam aracı olarak kullandıkları bir rekabet ortamında yaşıyoruz. Buna en güzel örneği, Güney Kore merkezli Hyundai’nin bir grup gazeteci karşısında son model aracını 100 km/s hızla çimento çuvallarına çarptırması şeklinde verebiliriz.

Trafik acımasız, rekabet acımasız, haliyle üreticiler de kendi geliştirdikleri modellere karşı acımasız olmak zorundalar. O arabalardan birisi Webtekno’nun eline düşmeye görsün. Bu arada dünyanın en sağlam elektrikli araçlarından birisi olan 2017 model Tesla Model S’i test ettiğimiz videomuzu da aşağıdan izleyebilirsiniz.