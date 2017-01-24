Dünyanın En İlginç ve Tehlikeli Mesleklerinden Biri: Su Altı Kaynakçılığı!

Su altı kaynakçılığı diye bir meslek duymuş muydunuz? Bu dünyanın en zor mesleklerinden biri. Yaşam tehlikesinin yanı sıra, icra edilmesi de hiç kolay değil. Buna rağmen onlarca su altı kaynakçısı var ve çok talep olan bir meslek!

Su altı kaynakçılığı, yeryüzündeki en zor mesleklerden. Suyun altındayken her şey aleyhinize işliyor. Basınç bedeninizi ezebilir, bulutsu baloncuklar görüş alanınızı daraltabilir. Tehlikelerine rağmen binlerce kişi bu meslek dalında çalışıyor. Kah bir su altı yapısını (köprü, geçit v.b.) kah boru hatlarını, offshore petrol çıkarma merkezlerini, nükleer santralleri inşaa ederken su altı kaynakçılarına birçok sorumluluk düşüyor.

Su Altında Nasıl Kaynak Yapılır?

İki parça metali birbirine kaynak yaparken birçok güvenlik problemiyle karşılaşılıyor. Çoğu zaman -ve ideal olan da aslında budur- yapay bir kuru oda kullanılır. Bunun yapılamadığı durumlarda -ki bu son çaredir- ıslak ortamda kaynak yapılır. Ancak bu durumda, su hızlı bir soğuma sağladığı için metaller tam tutunamayabilir. Kırılma, çatlama gibi durumlarda kaynakçılar büyük bir yaşam tehlikesinin altındadır. Ünlü su altı kaynakçısı Jeff Peters, yaşadıkları deneyimi “Çalıştığımız yerler çok karanlık ve soğuk oluyor” sözleri ile anlatıyor.

Nasıl İşliyor?

Su altında elektrikli bir cihaz kullanmak çok tehlikeli. Ancak birçok kaynakçı, elektrik kaynağından uzakta ve sadece ellerindeki kaynak sopası ile çalışıyor. Su kabarcıklarına dayalı bir teknoloji geliştirilmiş. Makineleri bir gaz tabakası oluşturarak kaynağı su ve diğer oksitleyici maddelerden koruyor.

Şaşırtıcı Tehlikeler Kaynakçıları Bekliyor!

Su altında birçok faktör var. Deniz canlıları, akıntı, basınç bunlardan sadece birkaçı. Bunlardan biri Delta P, yani değişken basınç. Suyun altına inildikçe basınç artıyor. Hangi derinlikte çalıştığınıza bağlı olarak tehlike büyüyor. Okyanuslardaki canlı çeşitliliğine göre işi aksatan veya yaşam tehlikesi olan birçok değişken durum mevcut.

Su Altı Kaynakçılığının Geleceği

Yeryüzündeki en zor mesleklerden biri olan bu alan, geleceği olan mesleklerden. Robotik biliminin gelişmesiyle birçok su altı işi robotların yaptığı doğru, ancak tıpkı bir insan gibi motor becerilere sahip olan herhangi bir robot yok. Bu nedenle robotlar bu işleri insanlar kadar kaliteli yapamadıkça, her zaman bir su altı dalgıcına ihtiyaç olacak!