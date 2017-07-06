Dünyanın En İşlevsel ve İnce Şarj Cihazı İle Tanışın!

İnceliği ve bu inceliğin yanına işlevselliği ile ön plana çıkan Kado isimli şarj cihazı, telefonunuzu hızlıca şarj etmek için en iyi alternatif olacak.

Satın aldığımız telefonların sürekli daha çok inceldiğini görüyoruz. Bu durum bilgisayarlarda da geçerli. Peki en az onlar kadar yanımızda taşıdığımız şarj adaptörleri neden bu kadar kalın? Eski Nokia bataryaları kadar olmasa da(kavgada hala gideri var) yeni bataryalarda kalın ve kablolama açısından kullanışsız bir yapısı var. Elbette özellikle Android cephesinde hızlı şarj gibi işlevsel adaptör geliştirmeleri var, ancak ne yazık ki batarya görünümleri hala işlevsel değil.

Tam da bu noktaya çözüm olmak için Kado isimli yeni bir şarj adaptörü duyuruldu. Kalınlığı yalnızca 5mm olan adaptör kabloyu iç kısmına dolayabildiği, kabloyu ayrıca katlayıp ayrı bir köşeye koymanıza gerek kalmıyor.

2.1 amper gücünde 5 voltluk şarj cihazı, 10.5 watt güce kadar çıkabiliyor ve bu sayede -hızlı şarj desteği varsa- telefonunuzu hızlıca şarj edebiliyorsunuz.

İsterseniz telefonunuzu şarj aletinin arkasına takabilir ve hiçbir kablo çöplüğü ile uğraşmadan şarj edebilirsiniz. Lightning, microUSB veya USB-C çıkışlarından istediğinizi seçerek sipariş verebileceğiniz Kado şarj aleti, 39 dolardan satılıyor. Ürünü şimdi satın alırsanız Aralık 2017’de gönderilmesini beklemeniz gerekecek.