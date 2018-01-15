Martin John Callanan adlı bir kavramsal sanatçının Youtube'a yüklediği video 'işsizlik' kelimesinin karşılığını veriyor.

Son günlerde işsizlik temalı birçok haber ve bu habere bağlı olarak video paylaşıyoruz. Ancak iddia ediyorum bu haberdeki işsizliği hiçbir yerde göremezsiniz. Bu arada şimdiden kusura bakmayın bu haberin tamamını okuduğunuzda hayatınızdan 11 dakika kadar çalmış olacağız.

Puzzle sever misiniz? Muhtemelen kavramsal sanatçı olarak bilinen Martin John Callanan kadar sevmiyorsunuzdur. Ya da onunki kadar dayanıklı sinirlere sahip değilsinizdir. Callanan tarafından Youtube'a yüklenen ve insan zihnini uyuşturan bir müziği de içerisinde barındıran 11 dakikalık bir video büyük bir işsizlik örneğini ortaya çıkardı. Callanan bütün bir gününü Bank of England tarafından basılan ancak hatalı olduğu için küçük parçalara ayrılan paraları birleştirmeye çalıştı.

Ne var bunda? diye sorabilirsiniz. Ancak ellerini ince ince kıyılmış para veya kağıdın olduğu bir torbaya daldırıp onu tekrar eski haline getirmek hiç de kolay değildir. Sonuç olarak Callanan'ın ortaya çıkardığı ürün orijinal parayı iyi bir şekilde andırsa da herhangi bir mağazada geçecek seviyede olmadı. Siz Callanan'ın yerinde olsaydınız bu işlemi yapar mıydınız?