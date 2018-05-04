Dünyanın En İyi 10 Araba Motoru Açıklandı!

Dünya genelinde otoritelerden kabul edilen WardsAuto, 2018 yılının en iyi 10 araba motorunu açıklayan bir liste yayınladı.

WardsAuto 1994 yılından beri her sene yayınladığı 'En İyi Araba Motorları' listesinin 24.yılında yeni listesini paylaştı. Listede 4, 6 ve 8 silindirli, elektrikli, benzinli ve hibrit araçlar bulunuyor.

Araçlar listelenirken herhangi bir sıralama veya 'en iyi' kıstası gözetilmemiş ve 10 araç alfabetik olarak paylaşılmış durumda. İşte sizler için derlediğimiz en iyi 10 motora sahip araç listesi:

1. Chevrolet Bolt (150-kW çekiş gücü, olağan üstü hızlanma)

2. Chrysler Pacifica Hybrid (3.6 litre motor, entegre hibrit sürüş sistemi)

3. Ford F-150 (2.7 litre motor, muadillerine inanılmaz sessiz sürüş)

4. Ford Mustang GT (5 litre motor, verimli yakıt kullanımı)

5. Honda Clarity (130-kW çekiş gücü, Spor Modu'nda dahi sessiz sürüş)

6. Honda Civic Type R (2 litre motor, 306 beygir gücünde)

7. Infiniti Q50 (3 litre, twin-turbo motor)

8. Jaguar XF (2 litre, 4 silindir motor)

9. Kia Stinger (3.3 litre, twin-turbo V6 motor)

10. Toyota Camry Hybrid (2.5 litre, 4 silindir ve hibrit motor)