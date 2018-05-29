'Dünyanın En İyi 1000 Üniversitesi' Listesi Yayınlandı!

Dünya Üniversite Sıralaması Merkezi, 'dünyanın en iyi 1000 üniversitesi listesini yayınladı. Listede Türkiye'den 13 üniversite yer almayı başardı.

Dünya Üniversite Sıralaması Merkezi (Center for World University Rankings-CWUR), 2018-2019 yılları için hazırlamış olduğu dünyanın en iyi üniversiteleri listesini yayınladı. Ne yazık ki Türkiye’den hiçbir üniversite ilk 100 içine giremezken, 13 üniversite ilk 1000 içinde yer almayı başardı.

Dünya Üniversite Sıralaması Merkezi tarafından yapılan açıklamaya göre liste hazırlanırken hiçbir sorgulama veya anket yapılmıyor. Buna karşılık üniversitelerin sıralamaları belirlenirken öğretim kalitesi, iş gücü piyasasında mezunlara olan talep, akademik personelin kalitesi, yayın sayısı, yayın kalitesi, bilimsel ortamdaki etkisi ve kaynak gösterilmesi gibi kriterlere bakılıyor.

Dünya Üniversite Sıralaması Merkezi’nin hazırladığı ‘Dünyanın en iyi 1000 üniversitesi’ listesine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Ayrıca dünyanın en iyi 10 üniversitesini aşağıdaki listeden inceleyebilirsiniz.

Harvard Üniversitesi (ABD) Stanford Üniversitesi (ABD) Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (ABD) Cambridge Üniversitesi (İngiltere) Oxford Üniversitesi (İngiltere) Kaliforniya Üniversitesi, Berkeley (ABD) Princeton Üniversitesi (ABD) Columbia Üniversitesi (ABD) Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü (ABD) Chicago Üniversitesi (ABD)

Dünyanın en iyi 1000 üniversitesi arasında gösterilen 13 Türk üniversitesinin isimleri ve sıralamaları ise şu şekilde: