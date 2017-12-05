Dünyanın bazı prestijli üniversiteleri, bünyelerinde okuyabilmek için gerekli kriterleri yerine getiremeyen öğrencilere bazı dersleri ücretsiz olarak veriyorlar.

Bazı seçkin üniversitelerdeki mülakatların oldukça zorlu olması, bu okullarda okumak isteyen öğrencilerin önlerindeki en büyük engel. Bu sebeple her öğrencinin hayalini süsleyen bazı üniversiteler (Oxford, Harvard vs), internet üzerinden ücretsiz olarak ders veriyorlar. Şimdi bu üniversitelere ve verdikleri derslere bir bakalım:

Oxford Üniversitesi

Times dergisinin 2017 yılı için paylaştığı Times Higher Education listesinde en iyi kurum seçilen Oxford Üniversitesi, aşağıdaki 5 dersi ücretsiz olarak veriyor.

Shakespeare'i anlamak (edebiyat)

Çizim teknikleri (sanat)

Biyoetik'e giriş (felsefe)

Şirket kurmak (işletme)

Modern dünyanın demografik eğilimleri ve sorunları (sosyoloji)

Cambridge Üniversitesi

Listenin 2. sırasında yer alan Cambridge Üniversitesi ise daha çok yabancı dil eğitimi üzerine ücretsiz dersler veriyor. Bunlardan bazıları şunlar:

Çince'ye giriş (diller)

Almanca'ya giriş (diller)

Arapça'nın temel bilgileri (diller)

Marksizm (felsefe)

İklim değişikliğine uyum sağlamak (çevre bilimleri)

Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü

ABD’de ‘Caltech’ ismiyle bilinen enstitü, tam anlamıyla bir bilim ve teknoloji merkezi. İnternet sitesinde "bu eğitim programlarının amacı, gelecek nesillerin bilim insanlarına ve mühendislerine nasıl fark yaratabileceklerini öğretmek" ifadesinin yer aldığı enstitü, aşağıdaki dersleri internet üzerinden ücretsiz olarak veriyor:

Elektron kriyo-mikroskop'a hazırlık (biyoloji)

Evrenin evrimi (uzay bilimi)

Güneş sisteminin bilimi (uzay bilimi)

Beyin ve ilaçlar (biyoloji)

Makineleri öğrenmek (bilgisayar bilimleri)

Stanford Üniversitesi

Apple’ın kurucusu olan Steve Jobs’ın eğitimini yarıda bıraktığı Stanford Üniversitesi’nden alabileceğiniz ücretsiz derslere aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Kriptografi'ye giriş (bilgisayar bilimleri)

Cinsel kimlikler ve sağlık (tıp)

Bir psikolog gibi düşünmek (tıp)

Dijital fotoğrafçılık (sanat ve toplumlar)

Algoritmalar (bilgisayar bilimleri)

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT)

Dünyanın en prestijli bir diğer özel kurum olan Massachusetts Teknoloji Enstitüsü, siyasetten sanata kadar birçok dersi internet üzerinden ücretsiz olarak paylaşıyor.

Elektromanyetik etkileşimler (nükleer bilimler)

Hukuk ve toplum (siyaset bilimleri)

İş hayatında karar vericiler için ekonomik analizler (ekonomi)

Planlama, iletişim ve dijital medya (kent çalışmaları)

Müzik yapılarını geliştirmek (müzik ve tiyatro)