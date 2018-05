Dünyanın En İyi 8 Firmasının En Başarısız 8 Ürünü

Piyasaya yeni bir ürün çıkartmak, şirketler için gerçekten zor bir süreç. Parlak bir fikir gibi dursa da bazı ürünlerin devri çabucak kapanıyor. Biz de sizlere devri çabucak sonlanmış ve başarısızlığa uğramış 8 ilginç ürünü derledik.

Bir ürünü piyasaya sürmek gerçekten zor. Yeni nesil ürünlerinin %3'den daha azı, 50 milyon dolarlık kotayı aşabiliyor. Yani piyasada tutunabilmeniz bir hayli zor. Biz de sizlere şu an bu yüzde üçlük devlerdeki isimlerin bir zamanlar piyasaya sürdüğü en kötü ürünleri sıraladık.

En iyilerin düşüşü de sert olur derler, işte bu sözün kanıtı niteliğindeki 15 ürün:

New Coke (1985)

80'lerin başından itibaren içecek devi Coca Cola, tahtını Pepsi'ye bırakmak zorunda kalacaktı. 'Pepsi tadımı' reklamları da bunda büyük bir role sahipti. Coca Cola, buna dayanamadı ve tadı daha çok Pepsi'ye benzeyen bir ürün yaratmaya karar verdi.

New Coke, başarılı lansmanları sayesinde başlarda birçok kar etmiş olsa da, tadının aslında çok da iyi olmadığı ortaya çıktı. Coke bir hafta sonra bundan vazgeçti ve eski formülüne geri döndü. Yeni içeceklerine ise Coca Cola Classic adını layık gördüler. Buradan yıllardır hiç çizgisini bozmayan Le'Cola'ya selam olsun!

Pepsi A.M. ve Crystal Pepsi (1989, 1992)

1989 yılında Pepsi, Pepsi A.M. ile kahvaltı sofralarına içeceklerini sokmayı hedefledi. Bu parlak fikirleri yalnızca bir yıl sürdü.

1992'de Pepsi, bu kez farklı bir kola fikri ile daha geldi: 'Kristal Pepsi'. 93 yılında bu fikir tarihe gömüldü. Pepsi, 2016 yılında Kristal Pepsi'yi tekrar tanıttı. Gerçekten garip bir strateji.

RJ Reynolds Dumansız Sigara (1989)

Yine 80'lerde sigara karşıtı propagandalar alevlenince RJ Reynolds, yeni bir ürüne 325 milyon yatırım yaptı: dumansız sigara. Cihaz çalışmıyordu ve zaten insanlar da satın almıyordu. Ürün, 4 ay sonra duman olup gitmişti.

Microsoft Bob (1995)

Bill Gates'in eşi Melinda tarafından yönetilen bir proje olan Microsoft Bob, piyasaya çıktıktan bir yıl sonra ortadan kayboldu. Windows bunun kullanıcı dostu bir Microsoft olmasını hedefliyordu.

Nintendo Virtual Boy (1989)

Sanal gerçeklik teknolojisinin ilk adımlarından olan Virtual Boy, vaatlerinden çok daha farklı bir cihazdı. Oyunlar, standart konsol oyunlarından çok daha az farklıydı. Virtual Boy, normal bir konsoldan yalnızca bir kademe daha iyi grafiklere sahipti. Nintendo'nun bu cihazı 1 milyon ünitenin altında satıldı. Bu arada konsolun şeklini barbeküye benzeten yalnızca ben miyim?

Mobil ESPN (2006)

Ocak 2006'da tanıtılan Mobil ESPN, 2006 yılının Amp'd Mobile, Helio, Disney Mobile ve diğer telefonları içeren 'mobil sanal ağ operatörlerinin' bir destekçisi oldu. ESPN'nin hedefi yalnızca özel ESPN içeriği ve videosu sunan bir telefon satmaktı.

ESPN kanallarını yayınlayacak telefon, Sanyo adı altında satılacaktı, ancak telefonun 400 dolar olması ve ürün lansmanlarında şirketin tek cihaz tanıtması telefonu kimsenin almamasına sebep oldu.

HD-DVD (2006)

Toshiba tarafından yüksek kaliteli medyalar için satılan bu ürünle hemen hemen her evde karşılaşmak mümkün. Bağımsız HD DVD yürütücülerine satılan bu ürün, Microsof Xbox 360 tarafından da desteklendi.

Ancak Sony'nin liderliğindeki Blu-Ray teknolojisinin çıkmasıyla Warner Bros.'un artık HD-DVD kullanmayacağını duyurması, ürün satışlarını ciddi miktarda azalttı. Play Station 3'ün piyasaya sürülmesinden sonra ise Toshiba bu ürünleri artık üretmeyeceğini duyurdu.

Google Lively (2008)

'Second Life' adlı oyunu hatırlıyor musunuz? Google, bilmiyoruz nedendir 'Second Life' adlı online oyunla kendini yarıştırmak istedi. Oyuna benzeyen, ancak kendinize ait sanal bir dünya kurmanızı sağlayan bu oyunla rekabet etmeye çalışan Google, 2008'in temmuz ayında Second Life'ın farklı bir versiyonunu yarattı. Google'ın bu yatırımı çöpe gittikten sonra şirket, bu simülasyonun fişini hemencecik çekti.