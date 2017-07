Efsane açık dünyası ile herkesin beğenisini kazanan Just Cause 3 kısa süreliğine ücretsiz. Üstelik sonrasında %75'lik indirimle oyunu satın alabileceksiniz.

Gerek grafikleri gerekse fizik motoru ile GTA’da her şeyi yapıp üstüne daha da fazlasını yapabileceğiniz Just Cause 3, kısa süreliğine ücretsiz oldu. Oyunda hikaye modunun pek olmaması ve olan basit hikayenin de sizi özgür bırakmasından dolayı açık dünyasında bir yerlere gidip özgürce o bölgeleri açmaya çalışacaksınız.

Oyunun güzel bir açıklamasını yaptığımıza göre birazcık bu süreçten bahsedelim. Just Cause 3'ü toplamda 2 gün(29 saat kaldı) boyunca ücretsiz olarak oynayabileceksiniz. Oyunu, beğeninizi kazanırsa da %75’lik indirim seçeneği ile 18,75 TL’den satın alabileceksiniz.

Açıkçası 18,75 TL bu kalitede bir oyun için kabul edilebilir gözüküyor. Devasa açık dünyası arasında neredeyse her eşyayla etkileşime girebildiğiniz bir oyun bulmak çok zor bu zamanda.

GTA 5’te bile olmayan etkileşim çeşitliliğine sahip olan oyun, bir inekle arabayı yan yana bağlayıp bunlara roket ekleyerek uçurabilmenize izin veriyor.

Ayrıca oyuna yeni eklenen Multiplayer modu sayesinde gerçek oyuncularla birlikte kaos ortamına dalabilirsiniz.

Just Cause 3’ün Steam sayfasına gitmek için buraya tıklayabilirsiniz. Bizden söylemesi; oyun çok güzel. Birazcık kaliteli bilgisayar donanımı gerektiriyor ama sistem gereksinimlerini karşılayan bir bilgisayarınız varsa, oyunun bu sıcak yaz günleri için güzel bir alternatif olacağını düşünüyoruz.