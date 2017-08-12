Elon Musk'ın Yapay Zekası En İyi Dota 2 Oyuncularını Yendi!

Elon Musk tarafından geliştirilen yapay zeka OpenAI, Dota 2 oyununda en iyi oyuncuları yenmeyi başardı.

Yapay zeka ile yapılan yeniliklerin ardı arkası kesilmiyor. Şirketler, ellerinden gelen her alanda yapay zekayı kullanmak istiyorlar ve artık yapay zekalar, insanları yenmeye başlıyor. Elon Musk'ın geliştirdiği yapay zeka OpenAI, dünyanın en iyi Dota 2 oyuncularını mağlup etmeyi başardı.

Elon Musk'ın kar amacı gütmeyen kuruluşunun mühendisleri ve bizzat Elon Musk'ın geliştirdiği Dota 2 yapay zekası, gerçek zamanlı öğrenme eğilimi sayesinde kısa süre içinde birkaç oyuncuyu yenebilir hale gelmişti. Ancak artık birkaç oyuncudan daha fazlası bulunuyor, yapay zeka, dünyanın en iyi oyuncularına meydan okuyor ve sadece okumakla kalmayıp, rakiplerini yerle bir ediyor. Musk'ın yapay zekası ile ilk kez e-spor dalındaki gerçek bir profesyonel rakip, yapay zeka tarafından mağlup edildi.

Yapay zekanın yaptıkları ilk başta sınırlıydı ve oyuncuların yapay zekayı yenmesi çok da zor sayılmazdı ancak sonrasında yapay zekanın öğrenme yeteneği işleri değiştirdi. Dota 2 profesyonel oyuncusu Danil Ishutin (Dendi), yapay zeka botuyla 1 v 1 maç yaptı. Botun seri ve ezici manevraları yüzünden bota karşı pek fazla hamlede bulunamayan Dendi, iki kez yenilerek maçı kaybetti. Dendi, maç sonrasında, "Bot tıpkı insan gibi hissediyor ve hareket ediyordu ama başka bir şey gibiydi" dedi.

Dota 2, normalde 5 oyuncudan oluşan iki takımın birbirlerini yok etmeye çalışması üzerinde kurulu bir oyundur. Oyunda eşsiz 113 oynanabilir kahraman bulunur ve kahramanların yenetekleri ayrıdır. Şimdiyse Musk, ilerleyen şampiyonalar için yapay zekayı daha da geliştireceklerine ve 5 v 5 maçların yapılacağına dikkat çekiyor. Öğrenme becerisi sayesinde yapay zeka, şimdiden dünyanın en iyi oyuncularına meydan okurken, daha gelişmiş versiyonu kim bilir neler yapabilir.