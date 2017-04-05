Dünyanın En İyi Ekranına Sahip Telefonu Galaxy S8 Seçildi!

Ünlü ekran araştırma şirketi DisplayMate'in yaptığı araştırmalara göre ekranı en sağlam olan telefon Galaxy S8 seçildi. Telefon, beklediğimize değmiş gibi gözüküyor.

Piyasaya her sene üst düzey yeni model telefonlar ekleniyor. Markalar kendi amiral gemilerini birer birer piyasaya sürerlerken, teknoloji de aynı oranda gelişiyor. Samsung’un en son çıkardığı Galaxy S8 de en çok yeniliğe sahip telefonlardan birisi olarak gözüküyor. Yıllardan beridir telefon ve tabletlerin ayrıntılı ekran incelemesini yapan DisplayMate ekibine göre piyasanın en iyi ekranı şu anda Samsung Galaxy S8’de bulunuyor.

DisplayMate’in yapmış olduğu testlerde 2.960 X 1.440p çözünürlük sunan 5.8 inçlik Galaxy S8 ekranı, en yüksek puanı almayı başardı. Raporda Galaxy S8 ile gelen en yeni özelliklerden birisi, alt piksel render desteği olarak gözüküyor. Telefon ekranındaki bireysel kırmızı, yeşil ve mavi alt piksellerin ”bağımsız adreslenebebilir görüntü öğeleri olarak ele alındığını ve sabit piksellerle birbirine bağlı olmadığını” belirten DisplayMate, bu işlemin normal, “Pixel Render” alan ekranlara kıyasla 3 kat daha fazla çözünürlüğe sahip olacağını açıkladı.

Rapor yalnızca bundan ibaret değil; Galaxy S8’de kırmızı, yeşil ve mavi alt pikseller farklı boyutlara sahip bir şekilde yer alıyor. En büyüğü mavi, en küçüğü ise yeşil olacak şekilde bulunuyor. Kırmızı ve mavi alt piksel elmas şeklinde olduğundan her ikisinde de 45 derecelik diyagonal bir simetri bulunuyor. Bu tasarım, “dikey, yatay ve özellikle çapraz çizgi segmentleri ile vektörlerin azaltılmış diğer adlandırma ve eserleri birlikte çizilmesini sağlar.”

Galaxy S8, Mobile HDR Premium ismi ile UHD Alliance tarafından sertifikalandırmış ilk akıllı telefon olarak dikkat çekiyor. Galaxy S8’in ekranı, görüntüleri ve videoyu High Dynamic Range’de göstererek kullanıcılara unutulmaz bir deneyim yaşatacak.

DisplayMate’in raporunda birçok özellik yer alıyor; ancak özetlersek Galaxy S8’in ekranı, DisplayMate tarafından “A+” derecesi ile onurlandırılmış ilk ekran olma özelliğine sahip.