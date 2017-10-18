Dünyanın En İyi Korunmuş McLaren F1'i Rekor Fiyatla Satışta

Dünyanın en kusursuz otomobilleri arasında yer alan McLaren F1, 20 yılın ardından rekor bir fiyata alıcısını bekliyor.

90’larda ortaya çıkan en güçlü arabalardan birisi olan McLaren F1’in tamamen korunmuş ve neredeyse hiç kullanılmamış bir versiyonu satışa çıktı. 1996 model olan bu canavar, efsane tasarımcı Gordon Murray’in elinden çıktı. Bugatti Veyron’lardan önce otomotiv dünyasının zirvesi olarak nitelendirilen McLaren F1’ler, mükemmel bir hız canavarı ve sürücü otomobili şeklinde tasarlanmıştı.

Vücudu karbon elyaf, motor bölmesi ise altın kaplama ile donatılmış bir araçtan bahsediyorum. Bu canavardan çok sınırlı sayıda üretildi, ancak hiçbiri bu satışa sunulan araba kadar iyi korunmuş değil. Araç ilk alındığında şu an bulunduğu konuma getirilebilmek için 239 kilometre yol üzerinde gelmiş ve tüm hikayesi bu. Araç o kadar yeni ki, içerisinde bulunan tüm ambalajlar olduğu gibi duruyor.

Ünlü tasarımcı Gordon Murray’in imzasının yer aldığı bu sanat eseri kesin olarak bilinmese de, önceden satılan F1’in 15.62 milyon dolarlık rekorunu alt üst etmesi bekleniyor. 15 milyonluk aracın sayacında 15.400 kilometre vardı ve buna rağmen bu fiyata satılmıştı. Murray imzalı bu sanat eseri ise, özellikle araba koleksiyonu yapmayı sevenlerin kıyasıya mücadelesine sahne olacak.

627 beygir gücündeki V12 motorundan güç alan McLaren F1, saatte 390 kilometre hıza çıkabiliyor. Bu da onu günümüzün en güçlüsü yapmasa da en güçlüleri arasına alacaktır. Peki, sizce böyle bir canavarın değeri kaç milyon dolar olmalı? Yorumlarınızı bekliyorum.