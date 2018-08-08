Dünyanın En İyi Üniversiteleri Açıklandı: Türkiye Ne Durumda?

Times Higher Education'ın 2018'in en başarılı 1000 üniversitesini açıkladığı listesi yayınlandı.

Times Higher Education World University Rankings 2018 ismiyle yayınlanan listede dünyanın en iyi üniversiteleri ve öğrenci sayıları ile bazı rakamlar açıklandı. İlk 10'da ülkemizden herhangi bir üniversite ne yazık ki yer almıyor ancak 1000 üniversite arasında yer alan üniversitemiz mevcut. Biz de sizlerle ilk olarak en iyi 10 üniversiteyi ve sonra da ülkemizden listeye en üst sıradan dahil olan 5 üniversiteyi paylaşacağız.

1.) Oxford Üniversitesi

Öğrenci sayısı: 20,409

Personel başına öğrenci sayısı: 11.2

Yabancı öğrenci yüzdesi: Yüzde 38

Kadın/Erkek öğrenci yüzdesi: 46 / 54

2.) Cambridge Üniversitesi

Öğrenci sayısı: 18,389

Personel başına öğrenci sayısı: 10.9

Yabancı öğrenci yüzdesi: Yüzde 35

Kadın/Erkek öğrenci yüzdesi: 45 : 55

3.) Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü

Öğrenci sayısı: 2,209

Personel başına öğrenci sayısı: 6.5

Yabancı öğrenci yüzdesi: Yüzde 27

Kadın/Erkek öğrenci yüzdesi: 31 : 69

4.) Stanford Üniversitesi

Öğrenci sayısı: 15,845

Personel başına öğrenci sayısı: 7.5

Yabancı öğrenci yüzdesi: Yüzde 22

Kadın/Erkek öğrenci yüzdesi: 42 : 58

5.) Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT)

Öğrenci sayısı: 11,177

Personel başına öğrenci sayısı: 8.7

Yabancı öğrenci yüzdesi: Yüzde 34

Kadın/Erkek öğrenci yüzdesi: 37 : 63

6.) Harvard Üniversitesi

Öğrenci sayısı: 20,326

Personel başına öğrenci sayısı: 8.9

Yabancı öğrenci yüzdesi: Yüzde 26

Kadın/Erkek öğrenci yüzdesi: n/a

7.) Princeton Üniversitesi

Öğrenci sayısı: 7,955

Personel başına öğrenci sayısı: 8.3

Yabancı öğrenci yüzdesi: Yüzde 24

Kadın/Erkek öğrenci yüzdesi: 45 : 55

8.) Imperial College London

Öğrenci sayısı: 15,857

Personel başına öğrenci sayısı: 11.4

Yabancı öğrenci yüzdesi: Yüzde 55

Kadın/Erkek öğrenci yüzdesi: 37 : 63

9.) Şikago Üniversitesi

Öğrenci sayısı: 13,525

Personel başına öğrenci sayısı: 6.2

Yabancı öğrenci yüzdesi: Yüzde 25

Kadın/Erkek öğrenci yüzdesi: 44 : 56

10.) ETH Zürih

Öğrenci sayısı: 19,233

Personel başına öğrenci sayısı: 14.6

Yabancı öğrenci yüzdesi: Yüzde 38

Kadın/Erkek öğrenci yüzdesi: 31 : 69

Listede yer alan en iyi 5 Türk Üniversitesi

301 - 350 -) Koç Üniversitesi

Öğrenci sayısı: 5,172

Personel başına öğrenci sayısı: 14.9

Yabancı öğrenci yüzdesi: Yüzde 10

Kadın/Erkek öğrenci yüzdesi: 52 : 48

351 - 400-) Sabancı Üniversitesi

Öğrenci sayısı: 3,247

Personel başına öğrenci sayısı: 20.0

Yabancı öğrenci yüzdesi: Yüzde 9

Kadın/Erkek öğrenci yüzdesi: 41 : 59

401 - 500 -) Bilkent Üniversitesi

Öğrenci sayısı: 10,007

Personel başına öğrenci sayısı: 14.4

Yabancı öğrenci yüzdesi: Yüzde 5

Kadın/Erkek öğrenci yüzdesi: 45 : 55

401 - 500 -) Boğaziçi Üniversitesi

Öğrenci sayısı: 11,967

Personel başına öğrenci sayısı: 26.8

Yabancı öğrenci yüzdesi: Yüzde 8

Kadın/Erkek öğrenci yüzdesi: 49 : 51

601 - 800 -) Atılım Üniversitesi