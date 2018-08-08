Dünyanın En İyi Üniversiteleri Açıklandı: Türkiye Ne Durumda?

Times Higher Education World University Rankings 2018 ismiyle yayınlanan listede dünyanın en iyi üniversiteleri ve öğrenci sayıları ile bazı rakamlar açıklandı. İlk 10'da ülkemizden herhangi bir üniversite ne yazık ki yer almıyor ancak 1000 üniversite arasında yer alan üniversitemiz mevcut. Biz de sizlerle ilk olarak en iyi 10 üniversiteyi ve sonra da ülkemizden listeye en üst sıradan dahil olan 5 üniversiteyi paylaşacağız.
1.) Oxford Üniversitesi
- Öğrenci sayısı: 20,409
- Personel başına öğrenci sayısı: 11.2
- Yabancı öğrenci yüzdesi: Yüzde 38
- Kadın/Erkek öğrenci yüzdesi: 46 / 54
2.) Cambridge Üniversitesi
- Öğrenci sayısı: 18,389
- Personel başına öğrenci sayısı: 10.9
- Yabancı öğrenci yüzdesi: Yüzde 35
- Kadın/Erkek öğrenci yüzdesi: 45 : 55
3.) Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü
- Öğrenci sayısı: 2,209
- Personel başına öğrenci sayısı: 6.5
- Yabancı öğrenci yüzdesi: Yüzde 27
- Kadın/Erkek öğrenci yüzdesi: 31 : 69
4.) Stanford Üniversitesi
- Öğrenci sayısı: 15,845
- Personel başına öğrenci sayısı: 7.5
- Yabancı öğrenci yüzdesi: Yüzde 22
- Kadın/Erkek öğrenci yüzdesi: 42 : 58
5.) Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT)
- Öğrenci sayısı: 11,177
- Personel başına öğrenci sayısı: 8.7
- Yabancı öğrenci yüzdesi: Yüzde 34
- Kadın/Erkek öğrenci yüzdesi: 37 : 63
6.) Harvard Üniversitesi
- Öğrenci sayısı: 20,326
- Personel başına öğrenci sayısı: 8.9
- Yabancı öğrenci yüzdesi: Yüzde 26
- Kadın/Erkek öğrenci yüzdesi: n/a
7.) Princeton Üniversitesi
- Öğrenci sayısı: 7,955
- Personel başına öğrenci sayısı: 8.3
- Yabancı öğrenci yüzdesi: Yüzde 24
- Kadın/Erkek öğrenci yüzdesi: 45 : 55
8.) Imperial College London
- Öğrenci sayısı: 15,857
- Personel başına öğrenci sayısı: 11.4
- Yabancı öğrenci yüzdesi: Yüzde 55
- Kadın/Erkek öğrenci yüzdesi: 37 : 63
9.) Şikago Üniversitesi
- Öğrenci sayısı: 13,525
- Personel başına öğrenci sayısı: 6.2
- Yabancı öğrenci yüzdesi: Yüzde 25
- Kadın/Erkek öğrenci yüzdesi: 44 : 56
10.) ETH Zürih
- Öğrenci sayısı: 19,233
- Personel başına öğrenci sayısı: 14.6
- Yabancı öğrenci yüzdesi: Yüzde 38
- Kadın/Erkek öğrenci yüzdesi: 31 : 69
Listede yer alan en iyi 5 Türk Üniversitesi
301 - 350 -) Koç Üniversitesi
- Öğrenci sayısı: 5,172
- Personel başına öğrenci sayısı: 14.9
- Yabancı öğrenci yüzdesi: Yüzde 10
- Kadın/Erkek öğrenci yüzdesi: 52 : 48
351 - 400-) Sabancı Üniversitesi
- Öğrenci sayısı: 3,247
- Personel başına öğrenci sayısı: 20.0
- Yabancı öğrenci yüzdesi: Yüzde 9
- Kadın/Erkek öğrenci yüzdesi: 41 : 59
401 - 500 -) Bilkent Üniversitesi
- Öğrenci sayısı: 10,007
- Personel başına öğrenci sayısı: 14.4
- Yabancı öğrenci yüzdesi: Yüzde 5
- Kadın/Erkek öğrenci yüzdesi: 45 : 55
401 - 500 -) Boğaziçi Üniversitesi
- Öğrenci sayısı: 11,967
- Personel başına öğrenci sayısı: 26.8
- Yabancı öğrenci yüzdesi: Yüzde 8
- Kadın/Erkek öğrenci yüzdesi: 49 : 51
601 - 800 -) Atılım Üniversitesi
- Öğrenci sayısı: 7,100
- Personel başına öğrenci sayısı: 16.1
- Yabancı öğrenci yüzdesi: Yüzde 5
- Kadın/Erkek öğrenci yüzdesi: 43 : 57