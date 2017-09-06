Dünyanın en iyi üniversiteleri THE dergisi tarafından paylaşıldı. Genel olarak Amerika'dan çıktığını gördüğümüz 980 üniversite arasında 4 de Türk üniversitesi var.

Dünyanın daha iyi bir yer haline gelmesi için oluşturulan ve milyonlarca öğrenciye eğitim vererek onları yararlı bir birey haline getiren üniversiteler, tüm dünyada büyük bir saygıyla karşılanan kurumlar arasında yer alıyor.

Times Higher Education(THE) dergisi tarafından hazırlanan bir paylaşımda “Dünyanın En İyi Üniversiteleri listelendi. Listede Türkiye’den de 16 üniversite yer alıyor. Bunlardan 4'ü ilk 500 içinde yer alırken, en iyi derece İstanbul Koç Üniversitesi tarafından elde edildi. Koç Üniversitesi ilk 350’nin içerisinde yer aldı. Koç dışında Sabancı üniversitesi ilk 400’e girmeyi başarırken, Bilkent ve Boğaziçi üniversiteleri ise ilk 500’de yer aldı. Türkiye'de yer alan üniversite derecelerine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Times Higher Education dergisinin hazırladığı listeye göre dünyanın en iyi 20 üniversitesi şu şekilde;