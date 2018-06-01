Dünyanın En İyi Okullarının Sunduğu Ücretsiz Online Dersler

Günümüzde bilgiye ulaşmak hiç olmadığı kadar kolay. Aklınıza gelebilecek hemen her konuda, dilediğiniz an bilgi sahibi olma şansınız var. Bu noktada internetin nimetlerinden faydalanmak önemli.

Günümüzde dünyaca ünlü pek çok üniversite, bilgi çağına liderlik ederek, dünyanın dört bir yanında internet bağlantısı olan herkesin ücretsiz olarak erişebileceği pek çok dersi internet ortamına yüklüyor. İşte onlardan bazıları: 1. Columbia Üniversitesi - Robotik Kursa buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. 2. Pennsylvania Üniversitesi - Şehir Planlama Kursa buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. 3. Yale Üniversitesi - Finansal Piyasalar Kursa buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. 4. Harvard Üniversitesi - Sağlık ve Toplum Kursa buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. 5. Pennsylvania Üniversitesi - Temel Davranışsal Nöroloji Kursa buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. 6. Cornell Üniversitesi - Görelilik ve Astrofizik Kursa buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. 7. Harvard Üniversitesi - Süper Dünyalar ve Yaşam Kursa buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. 8. Pennsylvania Üniversitesi - Tasarım: Toplumda Eser Yaratımı Kursa buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. 9. Michigan Üniversitesi - Herkes İçin Programlama (Python ile Giriş) Kursa buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. 10. King's College London - Temel İngilizce 1: Başlangıç Kursa buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

 17 2 1 1 0