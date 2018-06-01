  • Dünyanın En İyi Okullarının Sunduğu Ücretsiz Online Dersler

Dünyanın En İyi Üniversitelerinden Ücret Ödemeden Online Olarak Alabileceğiniz 10 Ders

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Günümüzde bilgiye ulaşmak hiç olmadığı kadar kolay. Aklınıza gelebilecek hemen her konuda, dilediğiniz an bilgi sahibi olma şansınız var. Bu noktada internetin nimetlerinden faydalanmak önemli.

Günümüzde dünyaca ünlü pek çok üniversite, bilgi çağına liderlik ederek, dünyanın dört bir yanında internet bağlantısı olan herkesin ücretsiz olarak erişebileceği pek çok dersi internet ortamına yüklüyor. İşte onlardan bazıları:

1. Columbia Üniversitesi - Robotik

Kursa buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

2. Pennsylvania Üniversitesi - Şehir Planlama

Kursa buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

3. Yale Üniversitesi - Finansal Piyasalar

Kursa buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

4. Harvard Üniversitesi - Sağlık ve Toplum

Kursa buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

5. Pennsylvania Üniversitesi - Temel Davranışsal Nöroloji

Kursa buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

6. Cornell Üniversitesi - Görelilik ve Astrofizik

Kursa buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

7. Harvard Üniversitesi - Süper Dünyalar ve Yaşam

Kursa buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

8. Pennsylvania Üniversitesi - Tasarım: Toplumda Eser Yaratımı

Kursa buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

9. Michigan Üniversitesi - Herkes İçin Programlama (Python ile Giriş)

Kursa buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

10. King's College London - Temel İngilizce 1: Başlangıç

Kursa buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Etiketler: online ders, ücretsiz dersler
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