Dünyanın En İyi Okullarının Sunduğu Ücretsiz Online Dersler

Günümüzde dünyaca ünlü pek çok üniversite, bilgi çağına liderlik ederek, dünyanın dört bir yanında internet bağlantısı olan herkesin ücretsiz olarak erişebileceği pek çok dersi internet ortamına yüklüyor. İşte onlardan bazıları:
1. Columbia Üniversitesi - Robotik
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2. Pennsylvania Üniversitesi - Şehir Planlama
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3. Yale Üniversitesi - Finansal Piyasalar
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4. Harvard Üniversitesi - Sağlık ve Toplum
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5. Pennsylvania Üniversitesi - Temel Davranışsal Nöroloji
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6. Cornell Üniversitesi - Görelilik ve Astrofizik
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7. Harvard Üniversitesi - Süper Dünyalar ve Yaşam
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8. Pennsylvania Üniversitesi - Tasarım: Toplumda Eser Yaratımı
Kursa buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.
9. Michigan Üniversitesi - Herkes İçin Programlama (Python ile Giriş)
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10. King's College London - Temel İngilizce 1: Başlangıç
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