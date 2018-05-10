Dünyanın En İyi Üniversitelerinden Ücretsiz Online Dersler

İnsanlık olarak artık tamamen bilgi çağında yaşıyoruz. Dünyaca ünlü pek çok üniversite de, çağa önderlik ederek, ücretsiz olarak herkesin ulaşma imkanı olan pek çok dersi internet ortamına yüklüyor.

Bilgiye ulaşmak günümüzde hiç olmadığı kadar kolay. İnternet hepimizin elinin altında, fakat ne kadar verimli kullandığımız tartışılır. İnternet kullanımınızı kendinizi geliştirmeye odaklamak istiyorsanız ve yabancı diliniz de fena değilse, farklı farklı ilgi alanlarına hitap eden bu dersler tam sizlere göre! 1. Harvard Üniversitesi - Bilgisayar Bilimine Giriş Kursa buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. 2. Pennsylvania Üniversitesi - Antik Felsefe: Plato ve Selefleri Kursa buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. 3. Pennsylvania Üniversitesi - Yunan ve Romen Mitolojisi Kursa buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. 4. Yale Üniversitesi - Evrenin Yolculuğu: Yaşamın Gelişimi Kursa buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. 5. Harvard Üniversitesi - Dünya Edebiyatının Başyapıtları Kursa buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. 6. Princeton Üniversitesi - Sosyolojiye Giriş Kursa buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. 7. Yale Üniversitesi - Klasik Müziğe Giriş Kursa buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. 8. Harvard Üniversitesi - Biyokimyanın Prensipleri Kursa buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. 9. Pennsylvania Üniversitesi - Temel Davranışsal Nöroloji Kursa buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. 10. Pennsylvania Üniversitesi - Pazarlamaya Giriş Kursa buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

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