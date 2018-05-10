  • Dünyanın En İyi Üniversitelerinden Ücretsiz Online Dersler

Dünyanın En İyi Üniversitelerinin Online Olarak Sunduğu Tamamı Ücretsiz 10 Ders

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İnsanlık olarak artık tamamen bilgi çağında yaşıyoruz. Dünyaca ünlü pek çok üniversite de, çağa önderlik ederek, ücretsiz olarak herkesin ulaşma imkanı olan pek çok dersi internet ortamına yüklüyor.

Bilgiye ulaşmak günümüzde hiç olmadığı kadar kolay. İnternet hepimizin elinin altında, fakat ne kadar verimli kullandığımız tartışılır. İnternet kullanımınızı kendinizi geliştirmeye odaklamak istiyorsanız ve yabancı diliniz de fena değilse, farklı farklı ilgi alanlarına hitap eden bu dersler tam sizlere göre!

1. Harvard Üniversitesi - Bilgisayar Bilimine Giriş

Kursa buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

2. Pennsylvania Üniversitesi - Antik Felsefe: Plato ve Selefleri

Kursa buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

3. Pennsylvania Üniversitesi - Yunan ve Romen Mitolojisi

Kursa buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

4. Yale Üniversitesi - Evrenin Yolculuğu: Yaşamın Gelişimi

Kursa buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

5. Harvard Üniversitesi - Dünya Edebiyatının Başyapıtları

Kursa buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

6. Princeton Üniversitesi - Sosyolojiye Giriş

Kursa buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

7. Yale Üniversitesi - Klasik Müziğe Giriş

Kursa buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

8. Harvard Üniversitesi - Biyokimyanın Prensipleri

Kursa buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

9. Pennsylvania Üniversitesi - Temel Davranışsal Nöroloji

Kursa buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

10. Pennsylvania Üniversitesi - Pazarlamaya Giriş

Kursa buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Etiketler: online ders, ücretsiz dersler
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