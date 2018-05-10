Dünyanın En İyi Üniversitelerinden Ücretsiz Online Dersler

Bilgiye ulaşmak günümüzde hiç olmadığı kadar kolay. İnternet hepimizin elinin altında, fakat ne kadar verimli kullandığımız tartışılır. İnternet kullanımınızı kendinizi geliştirmeye odaklamak istiyorsanız ve yabancı diliniz de fena değilse, farklı farklı ilgi alanlarına hitap eden bu dersler tam sizlere göre!
1. Harvard Üniversitesi - Bilgisayar Bilimine Giriş
Kursa buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.
2. Pennsylvania Üniversitesi - Antik Felsefe: Plato ve Selefleri
Kursa buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.
3. Pennsylvania Üniversitesi - Yunan ve Romen Mitolojisi
Kursa buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.
4. Yale Üniversitesi - Evrenin Yolculuğu: Yaşamın Gelişimi
Kursa buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.
5. Harvard Üniversitesi - Dünya Edebiyatının Başyapıtları
Kursa buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.
6. Princeton Üniversitesi - Sosyolojiye Giriş
Kursa buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.
7. Yale Üniversitesi - Klasik Müziğe Giriş
Kursa buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.
8. Harvard Üniversitesi - Biyokimyanın Prensipleri
Kursa buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.
9. Pennsylvania Üniversitesi - Temel Davranışsal Nöroloji
Kursa buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.
10. Pennsylvania Üniversitesi - Pazarlamaya Giriş
Kursa buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.