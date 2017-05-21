Dünyanın En Kısa Uluslararası Köprüsü ile Tanışın!

Sadece birkaç adım ile ülke değiştirebildiğiniz, dünyanın en kısa uluslararası köprüsü.

Haritalardan bakıldığında ülkelerin sınırları oldukça net, oldukça bariz şekilde belli gibi gözükmekte. Fakat iş gerçek boyutlara geldiği zaman, bazı bölgelerde bu sınırların son derece enteresan yerlerden geçtiğini görmek mümkün.

Dünya genelinde her ülke, sınırları konusunda oldukça hassaslar fakat Avrupa bölgesindeki ülkeler (özellikle Avrupa Birliği'ne üye olanlar), sınırlarını neredeyse göstermelik şekilde kullanıyorlar diyebiliriz. Hatta Avrupa'da öyle sokaklar mevcut ki, her iki ucu farklı iki ülkeye bile ait olabiliyor. İşte sınırların bu denli kağıt üzerinde kaldığı bir coğrafya da etkileyici şeyler de karşımıza çıkabiliyor.

Daha önceden A.B.D.'nin New York şehri ile Kanada'nın Onratio şehri arasında kalan Lawrence Gölü üzerindeki Zavikon Adası, dünyanın, uluslarası bazda en kısa köprüsüne sahip yer olarak bilinmekteydi. Adada bulunan yaklaşık 8 metre uzunluğundaki köprü, aynı zamanda iki ucu ile ABD ve Kanada sınırını birbirine bağlıyordu. Fakat bu köprünün ünvanı, Avrupa'da bulunan bir köprü tarafından ele geçirildi.

Yukarıda gördüğünüz köprü, Avrupa Birliği tarafından keşfedilmiş ve yapılan incelemeler sonucunda, köprünün "Dünyanın En Kısa Uluslararası Köprüsü" olduğu resmi olarak açıklanmış. Portekiz ile İspanya sınırında bulunan köprü, sadece 3.2 metre uzunluğu ile Zavikon Adası'ndaki köprünün ünvanını da elinden almayı başarmakta.