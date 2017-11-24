Bir havayolu değerlendirme sitesi olan Skytrax, hava yolu şirketlerine 10 üzerinden bir puanlama yaparak dünyanın en kötü hava yolu şirketini belirledi.

Artık yapımının sonlarına gelinmesiyle birlikte son dönemin en önemli gündem maddelerinden biri İstanbul’a yapılan 3. havalimanı oldu. 150 milyon yolcu kapasitesiyle dünyanın en büyük havalimanı olacak proje, dünyanın en önemli hava yolu şirketlerinden biri olan Türk Hava Yolları’nın da prestijine prestij katacak.

Biz böyle lüks bir havalimanına ve böyle kaliteli bir hava yolu şirketine sahip olduğumuz için ne kadar şanslıysak bazı ülkeler de sahip oldukları hava yolu şirketleri ile bir o kadar şanssızlar. Fakat Kuzey Kore’nin Air Koryo hava yolu, en kötü hava yolu şirketleri listesinde açık ara birincilikte bulunuyor.

Air Koryo, 1955 yılında kurulan ve hala Sovyetler Birliği’nin o dönemde hediye ettiği uçakları kullanan bir havayolu şirketi. Bu şirket, bir havayolu değerlendirme sitesi olan Skytrax’te 10 üzerinden aldığı 1 puan ile açık ara dünyanın en kötü havayolu şirketi konumunda bulunuyor. (THY bu sitede 10 üzerinden 6 puan aldı.)

Peki, Air Koryo’yu dünyanın en kötü havayolu şirketi yapan sebepler nedir? Öncelikle uçuş öncesinde tüm yolculara Pyongyang Times adlı bir gazete veriliyor. Hükumet tarafından bir propaganda aracı olarak kullanılan bu gazetede sürekli olarak Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’a övgüler bulunuyor.

Uçuşla ilgili güvenlik talimatları ise tam bir fiyasko. Air Koryo, yolculara güvenlik talimatlarını bir video ile veriyor. Daha ilginç olan ise videoda Kuzey Kore liderinin Kim Jong Il olduğu gösteriliyor. Kim Jong Il’in 3 yıl önce hayatını kaybetmesi dışında bir sorun yok. Buradan da anlayabileceğiniz gibi güvenlik talimatları yıllardır güncellenmiyor.

Air Koryo’yu kullanan yolcuların belirttiğine göre havayolunda iyi olan tek şey yemekler. Havayolu şirketi ile ilgili bir başka olumlu bir not ise 1983’ten bu yana yani 34 yıldır herhangi bir uçak kazası yaşanmaması. Ayrıca uçuş saatleri hiçbir zaman aksamamış. Tabii bu durumun biraz da Kuzey Kore’de sadece iki hava yolu şirketinin olmasından kaynaklandığı söylenilebilir.