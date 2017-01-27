Dünyanın "En Kötü" Robotları Hebocon'da Karşı Karşıya

Milyonlarca dolar harcanan, bol ödüllü robot yarışmalarına alışıktık. Ancak böylesine ilk kez şahit oluyoruz.

Robot üretimi, milyarlarca dolarlık bir yatırım. Robot yarışmaları ise son derece ciddi organizasyonlar. Robot uzmanın, çoğu insanın anlayamadığı karmaşık görevleri çözmek için ya da birbirleri yenmek için muazzam paralar harcıyor.

İyi bir robotun üretilmesi zor ve stresli bir süreç. Peki neyin zor veya stresli olmadığını biliyor musunuz? Yapabileceğiniz en kötü robotu üretmek ve onu, kendisinden bile kötü rakiplerin karşısına çıkarmak. Buna Hebocon Yarışması deniyor. Japonca "heboi"; "beceriksiz", "kaltesiz", "yetenek yoksunu", "utanç verici" gibi anlamlara geliyor. Yani Hebocon, heboi türü insanlar tarafından organize ediliyor.

Hebocon organizasyonunun çeşitli şartları var: Tüm katılımcılar teknik uzmanlığa, kararlılığa veya herhangi bir yeteneğe sahip "olmamak" zorunda. Yarışmalar, -şükürler olsun ki- kısa sürüyor.

2016 Hebocon Dünya Şampiyonası, Ağustos ayında Japonya'da düzenlendi. Yarışmaya ait söz konusu videolar, ancak şimdi yayınlanabildi. Heboi tipi insanlardan bahsediyoruz, hatırladınız mı? 11 dakikalık video, robotların tuhaf şeklinde fantastik olması nedeniyle izlemeye değiyor.

Peki yeni bir Hebocon organizasyonu düzenlenecek mi? Pek emin değiliz, zira söz konusu grup, bu tür bir yarışmayı düzenlediğini dahi unutabilir... Böyle bir organizasyon tekrarlansa bile, evde arkadaşlarınızla yaptığınız küçük müsabakalar gibi, herkes yaş, cinsiyet veya eğitim ayrımı gözetilmeksizin katılabilmeli.