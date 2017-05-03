Dünyanın En 'Nadir' Orangutanı Korumaya Alındı!

Ne yazık ki, dünyanın en eşsiz varlıkları, insanoğlunun müdahaleleri ile tükeniş noktasına ulaştılar. Neyse ki, geleceği gören bilim insanları daima eylemde bulunmaya hazırlar.

Endonezya'da keşfedilen, albino beyaz bir orangutan bilim insanları tarafından koruma altına alındı. Beyaz tüyleri ve delici mavi gözleri ile dikkat çeken orangutan, türü itibariyle eşine benzerine rastlanmayan özelliklere sahip.

Borneo Orangutan Yaşatma Vakfı, beyaz albinonun kafesinde son derece öfke dolu eylemlerde bulunduğunu açıkladı. Bu pek de şaşırtıcı değil zira doğada, bu tür maymun türevlerine çok nadiren rastlanıyor. Beyaz orangutan gibi türlerle karşılaşıldığında ise söz konusu hayvan, koruma amaçlı olarak kafese konuldu.

Söz konusu vakfın çalışanları, albino orangutanların doğada adeta mucize eseri bulundukları ve son 25 yllda karşılaşılan ilk albino oranguranın kısa süre önce keşfediliğine dem vurdular. Borneo orangutanlarının nesli tükenmek üzere. 1950 ve 2010 yılı arasında yapılan araştırma, söz konusu türün nüfusunun yüzde 60 oranında azaldığını ortaya döktü.

2015 ile 2025 yılları arasında, Borneo orangutanlarının nüfusunun yüzde 22 oranında azalacağı öngörülüyor. Bu gerçekleşirse dünya yüzeyinde tek bir albino orangutan bile kalmayacak ve son derece çirkin biçimde, hayvanların kökü kazınacak.Kısacası bir kez daha insanoğlu en ürpetici şeyi başarmış olacak: Soykırım!