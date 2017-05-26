Dünyada yalnızca sınırlı sayıda üretilen Porsche 911 GT2 Evo, açık artırma ile satıldı. Araç, açık artırma sonucu satılan en pahalı Porsche'lardan biri oldu.

Dünya üzerinde çok yüksek fiyatlara satılan araçlar bulunuyor. Mesela Lamborghini marka arabalar, milyon dolarları geçen fahiş fiyatlarla satılabiliyorlar. Zamanının ünlü araçlarından Porsche 911 ise hayatında hiç görmediği bir rakama satıldı. Mecum Auctions’un 30. yıl özel etkinliğinde açık artırmayla satılan Porsche 911, tam olarak 1.45 milyon dolara(5.180.000 TL) satıldı. 1996 model Porsche 911 GT2 Evo isimli efsane araç, etkinliğin de yıldızı oldu. 1665 arabanın açık artırmaya çıktığı etkinlikte satılan en pahalı araba olan Porsche 911’i 700.000 dolarla 1967 model Toyota GT takip etti.

Arabayı diğerlerinden ayıran önemli faktörlere geçecek olursak, ilk çıktığında yalnızca 11 adet üretilmesi ve dünyanın en güçlü hava soğutmasına sahip arabası olması yeterli olacaktır. Üstelik araç yalnızca 7.000 km yol yapmış. 600 beygir gücünde 6 silindirli 3.5 litrelik motoru bulunan araba, FIA GT1’de yarışacak şekilde tasarlandı.

Bütün bu özellikleri görünce bu fiyata satılması, bize son derece normalmiş gibi geldi. Porsche her zaman lüks arabalar sınıfında yer alır, ancak genelde milyon dolar barajını da aşmaz. Bu araçta ise modern çizgilerle ile klasizm, çok iyi harmanlanmış.