Dünyanın En Özgür Ülkeleri Açıklandı! Türkiye Ne Durumda?

Dünyanın bütün ülkelerinin dahil edildiği Freedom in the World (Dünya Özgürlüğü) isimli kapsamlı çalışmanın sonuçları açıklandı. Dünya basınında kendisine geniş yer bulan çalışma, ülkelerin özgürlük profilleri hakkında önemli bilgiler sunuyor. Peki bu çalışmaya göre Türkiye ne durumda?

Her yıl düzenenlen Freedom in the World çalışmasının 2018 yılına ilişkin verileri yayınlandı. Ülkeler farklı kriterlere göre objektif bir yaklaşımla değerlendirilerek, “özgür, kısmen özgür ve özgür değil” olmak üzere 3 farklı gruba ayrıldılar.

Britanya ve ABD dahil olmak üzere 88 ülke çalışma sonuçlarına göre “özgür” gruplandırılmasına dahil edildi. Beşar Esad tarafından yönetilen ve son bir haftadır ülkemizin Afrin Operasyonu’nu yürüttüğü Suriye, -1 puanla özgürlüklerin en çok kısıtlandığı ülke olarak açıklandı. Değerlendirme puanları ise -1 ila 100 arasında verildi.

Çalışmalarda ülkelerin değerlendirme kriterleri, sivil özgürlükler ve siyasi haklar kapsamında ele alındı.

Aşağıdaki haritada gördüğünüz reklerin karşılık geldiği gruplar şu şekilde: Yeşil (Özgür), Sarı (Kısmen Özgür), Mavi (Özgür Değil):

Toplamda 195 ülkenin dahil edildiği çalışma, bu ülkelederden 88'ini özgür, 59'unu kısmen özgür ve 49'unu özgür olmayan ülke olarak nitelendiriyor.

En kötü değerlendirme puanına sahip olan 12 ülke aşağıdaki gibi sıralanıyor:

Özgürlüklerin en çok kısıtlandığı ülke olarak açıklanan -1 puanlı Suriye'nin, "savaş halinde diktatörlük ve iç savaşla parçalanmış" şeklinde değerlendirilmesi gözden kaçmıyor. Ardından liste şöyle devam ediyor: Güney Sudan (2, iç savaşla parçalanmış), Eritre ve Kuzey Kore (3, kapalı polis devleti), Türkmenistan ve Ekvator Ginesi (4, tek bir ailenin hüküm sürdüğü yolsuzluk yönetimi), Suudi Arabistan, Somali ve Özbeksitan (7, mutlak monarşi, iç savaş ve polis devleti), Sudan (savaş halinde diktatörlük), Orta Afrika Cumhuriyeti ve Libya (9, iç savaş).

Küresel Özgürlük Haritası'nın dünya nüfusuna ve ülke saysına oranla yüzdelik değerleri şöyle:

195 ülkenin % 25'i özgür değilken, %30'u kısmen ve kalan %45'i özgür olarak açıklanıyor. Nüfusa oranla söz konusu 195 ülkede yaşayan insanların sadece %39'u özgür: %24'ü kısmen özgür ve kalan %37'si ise özgür değil.

Son on yılda özgürlüğünü en çok kaybeden ülke Türkiye olarak açıklandı:

Araştırmanın Türkiye'ye ilişkin sunduğu en net veriler, "On Yıllık Düşüş" başlığı altında verildi. Türkiye, 2008 yılında yapılan aynı çalışmaya göre yaklaşık 34 puan kaydederek, son 10 yılda özgürlüğünü en çok kaybeden ülke olarak açıklandı.

Türkiye 100 üzerinden 32 puan aldı:

Türkiye, basın özgürlüğü ve genel özgürlük değerlendirmesi konusunda da "özgür değil".