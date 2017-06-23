Dünyanın En Pahalı 10 Motosikleti!

Gerek hız gerekse de sanatsal açıdan çok uç fiyatlara satılan motosikletleri sizler için listeledik. Yanınızda böyle bir motosiklet görürseniz, yarışa girmemenizi öneririz.

Fırsat buldukça arabalarla ilgili çeşitli haberler yapmaya çalışıyoruz. Arabalar da teknolojinin en büyük temsilcilerinden birisi olduğu için sizleri bu teknoloji harikaları ile buluşturuyoruz. Bugün yapacağımız haberde ise arabalar yerine yolların bir diğer temsilcisi olan motosikletleri inceleyeceğiz. Normalde 6.000 TL ile 15.000 TL arasında son derece uygun motosikletler bulunuyor, ancak bugünkü haberimizde bunları değil, alabileceğiniz en pahalı motosikletleri inceleyeceğiz. Bu motosikletlerin bazıları çok güçlü, bazıları ise tam bir sanat harikası.

Yollarda özellikle hız yapıldığında çok büyük bir tehlikesi bulunan motosikletler, son derece pahalı olabiliyor. Bugün sizlere piyasanın en süper ve en pahalı motosikletlerini, piyasa fiyatları ile birlikte gösteriyoruz.

10) MV Agusta F4 RC - 212 beygir (46.000 dolar)

9) Lightning LS-218 - 244 beygir (26.888 dolar)

8) Kawasaki H2R - 300 beygir (55.000 dolar)

7) Hesketh Vallant SC - 210 beygir (61.033 dolar)

6) Energica Ego 45 - 136 beygir (68,000 dolar)

5) Arch Motorcycles KRGT-1 - 122 beygir (78,000 dolar)

4) Suter MMX 500 - 195 beygir (118,565 dolar)

3) Confederate G2 P51 Combat Fighter - 145 beygir (125,000 dolar)

2) Honda RC213V-S - 159 beygir (184,000 dolar)

1) Ludovic Lazareth LM847 - 470 beygir (217,000 dolar)

Bonus: Harley Davisdon’un tüm motosikletleri

Unutmadan belirtelim; bu fiyatlar yurtdışı fiyatlarıdır. Ülkemizde bu fiyatların üzerine vergileri de eklemek gerekiyor.