Dünyanın En Pahalı 16 Maddesi

Yeryüzünde bulunan ve farklı amaçlar için kullanılan en pahalı maddeleri sıraladık.

Kimi maddeler doğanın bize sundu şekillerde günümüzün en değerli şeyleri arasında yer alırken kimileri farklı amaçlarla kimyasal bir dizi işlem uygulanarak oluşturuluyor. Ancak her şeyin bir piyasa değerinin olduğu günümüzde dünyanın en pahalı maddelerinin hangileri olduklarını, ne amaçla kullanıldıklarını ve değerlerini merak etmişmiydiniz?

Elbette elmas, altın ve farklı alaşımlarla oluşturulan maddelerin fazlasıyla pahalı olduklarını biliyorsunuzdur. Ancak adlarını o kadarda sık duymadığımız oldukça pahalı maddeler de bulunuyor. Hazırsanız Başlıyoruz:

16. Safron - Gramı 11 Dolar (40 TL)

Bu baharatın tat konusunda muhteşem olduğunu ve sağlık için oldukça faydalı olduğunu söylüyorlar. Üretim sürecinin oldukça zaman ve emek gerektirmesi, ve bilimsel olarak kanıtlanmış faydaları dolayısı ile listenin en düşük fiyatlı maddesi oluyor.

15. Altın - Gramı 55 Dolar (204 TL)

Kadınların karşı koyamadığı elementlerin başında geliyor. Ancak değeri magazinel oluşundan kaynaklanmıyor. Nasir olması, takılar dışında en iyi iletken olduğu için elektronik devrelerde de kullanılması altını son derece yaygın ve pahalı bir madde haline getiriyor.

14. Rodyum - Gramı 58 Dolar (211 TL)

Platin grubunun bir metali ve son derece nadir bir madde oluşu onu değerli kılıyor. Size büyük resmi vermek için, bir ton topraktan -ki en işlek rodyum madenlerindeki- yaklaşık 0.001 gram rodyum çıkartaılabildiğini belirtelim. Oldukça sağlam ve hafif bir malzemeler için kullanıyor.

13. Platinyum - Gramı 60 Dolar (218 TL)

Gümüşi çelik renkli nadir ve değerli bir metalidir. Altın gibi; asitler, alkali bileşikler ve diğer bileşiklere karşı oldukça dirençlidir. Vücudumuzdaki protezlerde de platin metaller kullanılır, çünkü enfeksiyon riski barındırmazlar ve kemiklerimiz kadar sağlamdırlar.

12. Metanfetamin - Gramı 100 dolar (364 TL)

Breaking Bad severlerin yüzünde bir gülümseme oluşturan bir madde. Ancak gerçek dünyada işler dizidekiler gibi değil; uyuşturucu madde özelliği dışında her hangibir özelliği bulunmadığından varlığı kesin bir dille "zarar" olan maddeler arasında. Yüksek derecede bağımlılık yapması sebebiyle birbiri ardında tükenen hayatları peşinden sürüklüyor. Aman gençler, sakın!

11. Gergedan Boynuzu - Gramı 110 dolar (400 TL)

Sanırım en şaşırtıcı olan madde budur. Medikal ürünler ve ilaç sanayinde kullanıldığı söyleniyor. Gergedanların nesli ise yasadışı boynuz avcılığından dolayı tükenmek üzere.

10. Eroin - Gramı 130 dolar (475 TL)

Gene bir uyuştucu özelliği dışında başka özelliği bulunmayan madde ne yazık ki listede yer alıyor. Bir çok filmde bahsi geçiyor ya da kullanan karakterler sevdirilmeye çalışılıyor. Biz de size o hikayelerin gerçekte öyle dönmediğini tekrar hatırlatmak istiyoruz.

9. Kokain - Gramı 236 Dolar (860 TL)

Henüz bir servete mal olan bir ilaç size hiçbir şekilde iyi bir amaçla kullanılamaz. Bu beyaz kristal toz ölümcül tehlikeye sahiptir. Eroin ile karşılaştırıldıklarında kimyasal olarak daha saf ve doğal yapısının olması daha pahalı olmasının sebebidir.

8. LSD - Gramı 3 bin dolar (11 bin TL)

Ne yazık ki bir uyuşturucu maddesi daha dünyanın en pahalıları arasına giriyor. Psikoaktif bir madde ve oldukça pahalı bir şekilde ölüm sunmaktan başka insanlığa herhangi bir faydası bulunmuyor.

7. Plutonyum - Gramı 4 bin dolar (15 bin TL)

Gümüşi beyaz bir renge sahip, ağır ama kırılgan bir radyoaktif bir metal. Kullanımı, nükleer silah ve yakıt üretiminden uzay araçları için bir enerji kaynağına kadar değişiyor.

6. Painite - Gramı 9 bin dolar (33 bin TL)

Bu taş o kadar nadir ki, yakın zamana kadar çok az kişi aslında var olduğunu biliyordu. Turuncu veya kızıla dönük bir mineraldir ve 65 yıl önce keşfedilmiştir. Bugün dünyada bu taşlardan sadece bir kaç yüz tane var. Takı amaçlı kullanılıyor.

5. Taaffeit - Gramı 20 bin dolar (73 bin TL)

Menekşe, pembe, kırmızı ve beyaz tonlarını üzerinde taşıyan bir taş. Elmaslar türlerinden daha nadir olduğundan dolayı bir efsaneye dönüşmüş durumda. Bununla birlikte, benzersiz olmasına rağmen, mücevher söz konusu olduğunda çok popüler tercihler arasında değil. Diğerlerine nispeten ucuz olmasının nedeni de budur.

4. Tirityum - Gramı 30 bin dolar (110 bin TL)

Çok şükür bu maddenin İsmail Türüt ile bir ilgisi yok. Bir çeşit gazdır ve aydınlatmada kullanılır. Bir litre trityum üretmek yaklaşık 15 milyon dolara mal oluyor.

3. Elmas - Gramı 55 bin dolar (200 bin TL)

Dünyadaki en ünlü değerli taş ve herhangi bir kadının en yakın arkadaşı olabilir. Evet mücevher üretimi dışında bir kullanım alanı yok.

2. Californiyum - Gramı 25-27 milyar dolar (91 ila 98 milyar TL)

Şimdiye kadar ki en pahalı kimyasal element. 1950'de keşfedilmesinden bu yana yalnızca bir kez sentezlenebilmiştir. Nükleer reaktörlerdeki nötron kaynağını oluşturmak için kullanılıyor.

1. Antimadde - Gramı 62.5 trilyon dolar (227 trilyon TL)

Bir miligramının üretimi 25 milyon dolar gider civarındadır. Teorik olarak, gelecekte antimadde yakıt olarak kullanılabilecektir. Ama bugünkü dezavantaj, sadece bir gram yapmak için tüm insanlığın yaklaşık bir yıl dinlenmeden çalışması gerektiği.

