Dünyanın En Pahalı Kiralık Aracıyla Tanışın: Pagani Huayra

2.4 milyon dolarlık fiyatıyla bugüne kadar üretilen en pahalı otomobillerden biri olan Pagani Huayra Roadster'a kiralama yöntemiyle de sahip olabilirsiniz, tabii bu kiralama her babayiğidin harcı değil.

Yeni bir araba almayı düşünenlerin muhtemelen ilk baktığı detaylardan biri, aracın fiyatı. Çeşitli sebeplerle araç almak yerine kiralama yolunu tercih edenlerin sayısı da her geçen gün artıyor. Üstelik kiralık araçların sadece uygun fiyatlı araçlardan ibaret olduğunu sanıyorsanız yanılıyorsunuz. 2,4 milyon dolar başlangıç fiyatı olan Pagani Huayra Roadster'a kiralama yoluyla sahip olmak mümkün ancak bu kiralamanın bedeli oldukça yüksek; hatta dünyanın en pahalısı.

Putnam Leasing adlı bir kiralama şirketi, dünya genelinde sadece 100 adet üretilen el yapımı Pagani Huayra Roadster'a kiralama yöntemiyle sahip olma imkanı sunuyor. Aylık 25.339 dolarlık kirasıyla dudak uçuklatan araç, ABD'deki ortalama araç fiyatlarının 36.270 dolar olduğunu düşündüğümüzde çok ciddi derecede yüksek bir kira bedeline sahip. Üstelik böyle bir aracı ülkemizde kiralama kalktığınızda, 25.339 dolar (109.211 TL)'ye ek olarak birçok vergi ödeyeceğinizi de hesaba katmanız gerekiyor.

Pagani Huayra Roadster'ı kiralamak için her ay 25.339 dolar ödemeniz de yetmiyor. Aracı kiralamak için ilk olarak 700.000 dolar peşinat vermeniz ve her ay 25 bin doların üzerinde ödeme yapacağınız 60 aylık sözleşmeyi imzalamanız gerekiyor.

764 beygir gücünde 6.0 litrelik Mercedes-Benz AMG V12 motor kullanan Pagani Huayra Roadster, 383 km/h maksimum hızıyla pistlerin tozunu attırıyor. Dünyanın en hızlı otomobillerinden biri olan Huayra Roadster, fiyatıyla dudak uçuklattığı gibi; kirasıyla da dudak uçuklatmayı başarıyor.