6 Milyon Liralık Bir Koenigsegg Aracın Bataryası Patladı!

Trafikte mi sıkıştınız? Dert etmeyin, o sıkışıklıkta her araba metal yığınından ibaret. Ancak altınızda 1.7 milyon dolarlık bir Koenigsegg varsa, bataryasının trafiğin ortasında patlamasını izlemek ağır gelebilir.

İsveçli spor otomobil üreticisi Koenigsegg, 2011-2014 yılları arasında sadece 18 tane Agera R aracı üretti. Bu aralar hibrit modellerdir ve büyük bataryalarla çalışabilirler. Ne yazık ki, bir tanesi Çin'de ateş altında kaldı ve olay kameralara yansıdı.

Koenigsegg'in ürettiği her araba gibi, Agera R modeli de oldukça şık ve gösterişlidir. Çin’de bulunan bir Agera R ise, az kalsın dünyanın en pahalı mangalı olup, sahibini cayır cayır yakıyordu. Firmanın yaptığı paylaşımdan sonra patlamanın, uzun süre çalıştırılmayan aracı birden çalıştıran şoförün, motora aniden yüklenmesi ve bataryanın ısıtması nedeniyle gerçekleştiği anlaşıldı. Hemen aşağıda izleyeceğiniz kısa videoda söndürülmeye çalışılan aracı görebilirsiniz.

Agera R, yedek parçalarının kolayca bulunduğu ve bataryasının kolayca değiştireleceği bir model değil. Birçok otomotiv otoritesine göre araç, kara yollarındaki en güvenli pilerden birini kullanıyor. Bildiğimiz kadarıyla, pilinin patladığı tek Agera R bu ve markanın diğer hibrit modelleri arasında ilk sıkıntı yaşatan araç oldu.

Böyle bir olayın ardından Koenigseigg’in ciddi bir şekilde açıklama yapıp sorumluluk üstlenmesi de takdir edilmemesi gereken bir davranış. Zira bu olması gereken bir tavır ve ne yazık ki tam tersine alıştığımız için, bu tarz davranışları öve öve bitiremeyen ciddi bir kitle var.