Rolls Royce, yeni aracı ve aracın fiyatı ile sınırları zorluyor.

Lüks otomobil üreticileri arasında en saygın statüdeki markalardan biri olan Rolls-Royce, yeni ürettiği aracı Sweptail ile Bugatti, Ferrari vb lüks otomobil üreticilerinin araçlarını "ucuz" bırakmayı hedefliyor.

Geçtiğimiz günlerde resmi olarak tanıtılan Sweptail, Rolls-Royce'un sahip olduğu klasik, ağır başlı çizgilerin, yeni ve fütüristik dokunuşlarla birleştiği şahane bir tasarım harikası olarak karşımıza çıkmakta. Fakat aracı özel kılan şey ne tasarımı ne de sahip olduğu donanımsal özellikler. Sweptail, fiyatı ile konuşulacak bir araç.

Müşteri isteği üzerine, tüm ayrıntıları el işçiliği ile bir araya getirilmiş ve yalnızca bir adet üretilmiş olan Sweptail'in fiyatı ya da özelliklerine dair resmi olarak açıklanmış hiçbir bilgi mevcut değil. Fakat söylentilere göre, Rolls-Royce'un bu yeni canavarına biçtiği fiyat tam 10 milyon euro! Aracın fiyatının gerçekten de böyle olup olmadığı karşısındaki soruya "spekülasyon" diyen şirket CEO'su Torsten Müller-Ötvös, buna karşın "otomobil oldukça pahalı. Hatta, muhtemelen şimdiye kadar üretilmiş en pahalı otomobil" açıklamasını yapmış durumda.

Aracın özelliklerine dair de bir bilgimiz mevcut değil fakat böyle bir cavanarda 6.0 litrelik V12 motordan başka birşey görmek de pek mümkün değil dersek yanlış olmaz.

Sweptail, gerçekten de 10 milyon euro gibi bir fiyat ile gelinir mi bilinmez. Fakat şirket CEO'sunun belirttiğine göre, üretilmiş en pahalı otomobil olacak Sweptail, gerçekten sağlam bir fiyat etiketine sahip olacak diyebiliriz.

Yukarıda gördüğünüz Koenigsegg CCXR Trevita, şu an için "en pahalı otomobil" ünvanını elinde bulunduruyor. Bu aracın fiyatı ise 4.8 milyon dolar.