Yalnızca 9 Adet Üretilecek, Dünyanın En Pahalı SUV'u: King

Yalnızca 9 adet üretilen 6 tonluk canavar King, sunduğu sıra dışı lüks ve konfor ile baz fiyatını 2 milyon dolar seviyesine çıkarmış durumda.

Çin merkezli IAT şirketinin geliştirmiş olduğu King, lüks otomobil anlayışını tamamen değiştirebilir. Ford’un F-550 modelini temel alan bu şeytani lüks otomobil, 400 beygir gücünde 6.8 litrelik Ford imzalı bir motora sahip olmasına rağmen 6 tonluk ağırlığından dolayı yalnızca saatte 140 kilometre maksimum hıza ulaşabiliyor.

King son derece sert, agresif ve kaba bir dış tasarıma sahip. Aracı dışarıdan gören biri onun özel bir araç olduğunu kolaylıkla anlasa da ‘lüks’ kelimesinin aklına gelmeyeceği kesin. Fakat King’in içine girdiğinizde bir limuzin konforu sizi bekliyor olacak. Özel aydınlatmalar, televizyon, buz dolabı, kahve makinesi ve bir lüks arabada olmasını beklediğiniz her şey.

Bu SUV sağlamlığını limuzin konforu ile birleştiren sert fakat lüks aracın baz fiyatı 2 milyon dolar (7.9 milyon TL) olarak belirlenmiş durumda. Araca eklenmesini isteyeceğiniz opsiyon ve kişiselleştirme seçenekleri ile fiyat 3.8 milyon dolara (15 milyon TL) kadar çıkabiliyor. King’in her bütçeye uygun olmadığı kesin. Bu nedenle yalnızca 9 adet üretildi.