Dünyanın En Parlak Boyası Ve El Fenerinin Muazzam Gösterisi

Dünyanın en parlak boyasına 32 bin lumen gücündeki el feneri tutulursa ortaya ne kadar ışık çıkar?

Videomuzun isimsiz ev sahibi, Culture Hustle markasına ait karanlıkta dahi parlayan bir boya alıyor. Bu boyayı karton üzerine sürdükten sonra oldukça yüksek ışık veren el fenerini üzerine tutuyor ve ortaya gözleri kör eden bir pırıltı çıkıyor. Culture Hustle ürünlerini buradaki linke tıklayarak inceleyebilirsiniz.

Kullanılan boyanın takma adı “Dünyanın en parlak parıltısı” ve bu boya fosforlu yapısı sayesinde hiç ışık olmasa dahi parıldayabiliyor. Özel boya gün boyu ışığı emdikten sonra 12 saat boyunca etrafınızı aydınlatabiliyor. Normal nesnelerin ışığı sadece 10 nano saniye boyunca etrafa saçabildiği düşünülürse bu oldukça uzun bir zaman dilimi. Ayrıca boya hiç ışık görmese dahi ısıtıldığında da parıldamaya başlıyor.

32 bin lumen gücünde olan el feneri etrafa oldukça parlak bir ışık hüzmesi yayabilir. Çünkü 1 lumen 1 adet mumun yaydığı ışık anlamına geliyor ve tek bir noktada 32 bin mumun yandığını düşünürsek, muhtemelen gündüzden daha parlak olur. Aşağıda paylaşmış olduğumuz videoda özel boya ve güclü fenerin karşılaşmasında ortaya ne kadar parlak bir görüntü çıktığını izleyebilirsiniz.

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