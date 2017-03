Mobil platformun en başarılı ve en popüler 3D bulmaca oyunu olan The Room, yeni oyunuyla tekrar geri geliyor!

Fireproof Games isimli oyun firması tarafından geliştirilen dünyanın en iyi ve en popüler 3D bulmaca oyunu The Room yenileniyor. Şimdiye Kadar The Room, The Room Two ve The Room Three adıyla 3 oyun üreten ekip, seriye dördüncü oyunu da ekliyor.

The Room: Old Sins adını alacak olan yeni yapım, heyecanı ve bulmaca zorluklarını arttıracakken sizi saatlerce telefonunuzun ve tabletinizin başından ayırmayacak.

Verilen bilgiye göre 2017 sonlarında gelecek olan yapım, gelişmiş dinamikleri ile bizleri karşılayacak. Şahsen severek oynadığım yapımın 4.sünü de merakla bekliyorum. Bakalım yeni bulmacalar bizi ne kadar zorlayacak.