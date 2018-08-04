Herkesin aklında, “Böylesine yaratıcılık içeren ürünler nerede imal ediliyor?", “Nasıl bir ortamda çalışılıyor?” vb. sorular var.
Tabii konu dünyanın en büyük ve en popüler iç dekorasyon şirketlerinden biri olunca, "Acaba kendi ofisleri nasıl?" sorusu da ister istemez geliyor akla. Öyleyse bir bakalım...
Dinlenme alanı
Şirketin ürünlerinde en dikkat çeken tema olan sadelik, Malmö ofisinin de temelini oluşturuyor.
Bu gayet normal bir durum elbette, ama burada deyim yerindeyse sadeliğin de sadeliği kullanılmış.
Amaç? Amaç şu: Yaratıcı beyinlerin çalışmaları hiçbir koşulda bölünmemeli!
Bu sade ve modern ofisin tasarımı, Nanna Lagerman'a ait.
Çalışma bölümleri
Çizim ve dinlenme alanı
Toplantı odası
Toplantı odası
Başka bir toplantı odası
Çalışma masaları
Dinlenme alanı
Mutfak
Mutfak