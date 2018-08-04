Evlerimizi basit, fakat aynı zamanda modern tasarımlarla donatan İsveçli mobilya devi IKEA'nın kendi ofisini merak etmemek ne mümkün.

Herkesin aklında, “Böylesine yaratıcılık içeren ürünler nerede imal ediliyor?", “Nasıl bir ortamda çalışılıyor?” vb. sorular var.

Tabii konu dünyanın en büyük ve en popüler iç dekorasyon şirketlerinden biri olunca, "Acaba kendi ofisleri nasıl?" sorusu da ister istemez geliyor akla. Öyleyse bir bakalım...

Dinlenme alanı

Şirketin ürünlerinde en dikkat çeken tema olan sadelik, Malmö ofisinin de temelini oluşturuyor.

Bu gayet normal bir durum elbette, ama burada deyim yerindeyse sadeliğin de sadeliği kullanılmış.

Amaç? Amaç şu: Yaratıcı beyinlerin çalışmaları hiçbir koşulda bölünmemeli!

Bu sade ve modern ofisin tasarımı, Nanna Lagerman'a ait.

Çalışma bölümleri

Çizim ve dinlenme alanı

Toplantı odası

Toplantı odası

Başka bir toplantı odası

Çalışma masaları

Dinlenme alanı

Mutfak

Mutfak