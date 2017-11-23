Özellikle uzak doğuda yaygın kullanıcı kitlesi bulunan UC Browser adlı tarayıcı, bilinmeyen bir nedenden ötürü Play Store'dan kaldırılmıştı geçtiğimiz hafta.

Geçtiğimiz hafta UC Browser'ın Google Play Store’dan kaldırılmış olduğunun farkına varmışsınızdır belki. Ürünü çıkaran UCWeb adlı firma sorunu ivedilikle ele almış ve gerekli itirazları yapmıştı. Ürünün mağazadan kaldırılmasına neden olan hatanın kasti olmadığını açıklayan firma, geliştirici konsoluna da ürünün güncellenmiş bir versiyonunu yüklediklerini belirtti. Ve şimdi tarayıcı yeniden Play Store’da listelenmeye başladı.

Fakat burada ilginç olan şey, UC Browser’ın neden mağazadan kaldırıldığıyla ilgili herhangi bir açıklama yapılamış olması. Tarayıcı, Google Play’den gözden kaybolduğunda Reddit’te bir çok kişi tarayıcının hassas bilgileri çalarak, kullanıcının rızası olmadan (ki çalma olayı olduğuna göre rıza da olmaz) Çin’de bulunan bir sunucuya gönderdiğini iddia etmişlerdi. Times of India’da çıkan bir habere göre uygulama silindikten sonra bile Tarayıcının veri çalmaya devam ettiği tespit edildiği için Hintli yetkililerin durumdan endişe duydukları belirtiliyor.

Bunun yanında firmanın reklam ortaklarının aldatmaya dönük taktiklerinin de tarayıcının yüklenme rakamlarını arttırdığına yönelik bazı söylentiler de var.

Olay ortaya çıktığında UC Browser’da bir çalışan olduğunu iddia eden Twitter kullanıcısı yapılan haberlere tepki vererek, tarayıcının kurulum sayısını arttırmak için yanlış yönlendirici ve sağlıklı olmayan yöntemler kullandığı için 30 günlüğüne Play Store’dan kaldırıldığını söyledi.

Fakat 30 gün sürmedi. Bir haftalık bir aradan sonra tarayıcı tekrar Play Store’da listelenmeye başladı.

UC Browser’ın dünya çapında oldukça fazla kullanıcısı var. Alibaba’nın finansal olarak desteklediği tarayıcı, 500 milyondan fazla kez indirilmiş. Sadece Hindistan’da 100 milyon civarında aylık kullanıcısı bulunan tarayıcının aynı zamanda tarayıcı piyasasının yüzde 50’sine hakim olduğu bildiriliyor.