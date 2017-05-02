Google, Amazon ve eBay gibi dev şirketler artık Apple Watch platformunda bulunan uygulamaları tedavülden kaldırdı. Hiçbir açıklama yapılmadan gerçekleşen eylemler, teknoloji dünyasında şaşkınlık yarattı.

Apple Watch, Apple Insider'in raporuna göre artık dünyaca ünlü bazı uygulama geliştiricilerinden destek alamayacak. Google Maps, Amazon ve eBay gibi önemli uygulamalar, ortada herhangi bir açıklama olmadan Apple Watch Store'dan sessizce yok olmuş gibi gözüküyor.

Google birkaç hafta önce watchOS'daki Haritalar uygulaması desteğini çekeceğini ima etmişti, ama Amazon ve eBay uygulamaları için yapımcı ve yayıncı şirketlerden herhangi bir açıklama yayınlanmamıştı. Etkilenen diğer uygulamalardan biri de TripAdvisor oldu.

Bu şirketlerin sorulara yanıt vermemesi veya açıklamada bulunmaması oldukça tuhaf. Teoride, söz konusu geliştiricilerin uygulama desteklerini durdurmasının en iyi nedeni “mantık” gibi gözüküyor. Sonuçta bileğinizdeki bir cihazla, eBay ve Amazon gibi uygulamalarda alışveriş yapmak pek ideal değil. Google Maps'in üreticisi de pek çok alanda Apple'ın en büyük rakibi... Fakat şirketlerin arasında olası başka bir sorun yaşanıp yaşanmadığına dair elimizde veri yok.