Dünyanın, En Prematüre Ve Sağlıklı Bebeği Doğdu.

Gelişen bilim sayesinde en erken doğum gerçekleşti, bebek 22. haftayı doldurmadan, sağlıklı olarak dünyaya geldi.

Ortalama doğum periyodu 40 haftadır ve 37 haftadan erken olan tüm doğumlar prematüre olarak sınıflandırılır. Maalesef, 23 haftalık olarak doğan bebeklerin sadece %4,5 i bir yaşına kadar gelişim gösterebiliyor ve 10 bebek doğumundan 1’i prematüre olarak gerçekleşiyor. Amerikan Pediatri Akademisi tarafından, 22 haftadan önce doğan bebekler için resüsitasyon girişimi önerilmemektedir.

Mucize bebek, Amerika Texas’ta bir yıl önce 21 hafta 4 günlük olarak doğduğunda, 26 cm boyunda, 410 gram ağırlıktaydı. Bebeğin yaşama şansı çok düşük olmasına rağmen annesi, Doktor Ahmad’tan bebeğini hayatta tutmasını istedi. Bunun üzerine, doktor gerekli çalışmalara başladı ve 56 gün boyunca destek ünitesi olmadan nefes alamayan bebek, 126 günlük resüsitasyon çalışmaları sonucunda hayata döndü. Şu an bir yaşını dolduran kızımız, akranlarına göre normal bir gelişim gösteriyor.

Hikaye’nin paylaşılma amacı ise, benzer durumu yaşayan diğer anne ve babalara umut ışığı olabilmesi. Ancak Doktor Ahmad, ihtimallerin çok düşük ve sürecin gerçekten çok zorlu bir süreç olduğunu ekleyerek, yaşanan bu durumdan çok fazla çıkarım yapılmaması konusunda herkesi uyarıyor. Bu cesur davranışlarından dolayı Doktor Ahmad’ı ve bebeğin annesini kutluyoruz. Tıbbın gelişmesiyle insanlar çocuklarını kaybetmek zorunda kalmaz.