Dünyanın En Saçma Ses Kaydırıcıları İle Tanışın!

Reddit’in ünlü sıkılmış programcıları tarihin en saçma, en zor ve en kötü ses kısıp açma barını yapmak için yarıştı. İçlerinde son derece saçma ve can sıkıcı ses kaydırıcıları mevcut. Kod yazmadığı için canı sıkılan insanların yaptığı bu kaydırıcılar, programda mizahın en büyük temsilcilerinden Bored Programmer(sıkılmış programcılar) mizah topluluğu tarafından yapıldı. Canı sıkılmış bir programcının ortaya attığı bir kaydırıcının ardından diğer programcıları da çeken bu olay, son derece başarılı ses seviyesi kaydırıcıların oluşmasına sebep oldu.
Bu kaydırıcılar arasında beğendiklerimize aşağıdan göz atabilirsiniz;
Her şeyi başlayan lanet kaydırıcı
Ses seviyesini ayarlamak bir Snake oyunu gibidir
Zar atarak ses seviyenizi belirleyin
Noktaları birleştir ve doğru sayıyı bul
Çarkıvolume
Super Mario’lu ses düzeneği