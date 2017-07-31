Dünyanın En Saçma Ses Kaydırıcıları İle Tanışın!

Videonun sesini kısmak veya açmak için kullandığınız ses kaydırıcıları aşağıdakiler gibi olsaydı herkesin hali haraptı.

Reddit’in ünlü sıkılmış programcıları tarihin en saçma, en zor ve en kötü ses kısıp açma barını yapmak için yarıştı. İçlerinde son derece saçma ve can sıkıcı ses kaydırıcıları mevcut. Kod yazmadığı için canı sıkılan insanların yaptığı bu kaydırıcılar, programda mizahın en büyük temsilcilerinden Bored Programmer(sıkılmış programcılar) mizah topluluğu tarafından yapıldı. Canı sıkılmış bir programcının ortaya attığı bir kaydırıcının ardından diğer programcıları da çeken bu olay, son derece başarılı ses seviyesi kaydırıcıların oluşmasına sebep oldu.

Bu kaydırıcılar arasında beğendiklerimize aşağıdan göz atabilirsiniz;

Her şeyi başlayan lanet kaydırıcı

Ses seviyesini ayarlamak bir Snake oyunu gibidir

Zar atarak ses seviyenizi belirleyin

Noktaları birleştir ve doğru sayıyı bul





Çarkıvolume

Super Mario’lu ses düzeneği