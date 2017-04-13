Dünyanın En Sağlam Akıllı Telefonu 'Turing Phone' Geri Döndü!

Alan Turing'in adı, dünyanın en sağlam sıvı-metal alaşımlı bir kasaya sahip olan mükemmel bir cihazla yaşayacak.

Alan Turing… Bu ismi duymamış olabilirsiniz, eğer duyduysanız muhtemelen kim olduğunu biliyorsunuzdur. Kendisinin II Dünya savaşında Alman şifrelerinin kırılması için ürettiği cihaz, bilgisayarın atası sayılır. Alan Turing ve ekibi savaşın kaderini değiştiren mucitlikleri ile sadece teknoloji tarihinde değil, tüm dünya tarihinde önemli bir yere sahiptir anlayacağınız. Bu hikaye ise Enigma filminde çok iyi bir ekiple anlatılmıştır.

Turing Phone, dünyanın ilk seri üretilen “Liquidmorphium” akıllı telefonu olarak yeniden üretildi. Liquidmorphium; zirkonyum, bakır, alüminyum, nikel ve gümüşün karıştırılması ile elde edilen ve görünüm itibarı ile metalden ziyade camı andıran bir alaşımdır. Rengi ise fümemsi metalik, yani oldukça koyu gridir. Epey melez bir alaşım olduğu için metal alaşımlar arasında sağlamlığıyla öne çıkan bu malzeme, söz konusu telefonumuzu sağlam kılan yegane özellik.

Neredeyse kavramsallaştırılmış akıllı telefonun arkasındaki şirket olan Turing Robotics Industries (TRI), yeni ürettikleri bu mükemmel cihazı “Turing Phone Appassionato” adı altında piyasaya sunacak.

TRI daha önce bir telefon üretmiş fakat sınırlı sayıda piyasaya sunmayı tercih etmişti. Firma, Appassionato'nun dünyanın ilk seri üretilen Liquidmorphium akıllı telefonu olduğunu iddia ediyor. Ancak bu sefer TRI, yeni Turing Phone'un piyasaya sürülmesi için Çinli TCL şirketiyle ortaklık kurdu.

Appassionato, "güçlendirilmiş istihbarat" olarak adlandırılan bir takım gelişmiş konsiyerj servisiyle geliyor. Dolayısı ile cihazın kasası benzersiz bir alaşımla oluşturulduğu kadar beyni de aynı şekilde olacak.

Teorik olarak bu söylenenler çok cesurca görünüyor, ancak pratikte göründüğü kadar etkileyici olmayabilir. Kişisel bir deneyimi buralara taşımak tüketicilerin tercihleri düşünüldüğünde pek mümkün gözükmüyor doğrusu. Gene de fazlasıyla iyi bir iş başardıkları kesin.

Telefon, Qualcomm Snapdragon 820 işlemcisi ile donatılmış olarak gelecek. Bunun dışında yeni Turing ile ilgili ayrıntılar oldukça az, ancak yine de Android 7.1.1 Nougat'la birlikte firmanın kendi “Sailfish” işletim sistemini kullanmayacağını söylemek mümkün.

Cihaz tasarım açısından, Liquidmorphium'dan dışında yüksek teknolojili seramik hissi ve çizilmeye karşı dayanıklı bir yüzey sunması gereken elmas benzeri karbon kaplamaya (DLC) sahip olacak.

TRI, Turing Phone Appassionato'nun elit baskılı Turing Phone Appassionato PX8 (1.099 $ - yaklaşık 4000 TL) ve birinci sınıf lüks Turing Phone Appassionato GX8 ($ 1.599 - yaklaşık 6000 TL) fiyat etiketleriyle piyasaya sunulacaklar. Ülkemize gelir mi sorusu şu an tam bir muamma, gelirse fiyatlara vergilerin de dahil olacağını belirteyim. ;)