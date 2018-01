Getting Over It'de Rekor Kırıp Oyunu Silen Adam

Şu aralar oyun yayıncıları arasında epeyce popüler olan ve dünyanın en sinir bozucu oyunlarından biri olan "Getting Over It With Bennet Foddy"de bir yayıncı rekor kırdıktan sonra oyunu sildi!

Özellikle de 2017 zor mekanikli ve sinir bozucu oyunların yılı oldu diyebiliriz. Ancak özellikle de Dark Souls ve Cuphead gibi zor ama sinir bozucu derecede imkansız olmayan oyunları, "sinir bozucu oyunlar" kategorisiyle eş tutmamak gerekiyor. Bu oyunlardan en ünlülerinden "QWOP"un yapımcısı Bennett Foddy'nin yeni oyunu "Getting Over It with Bennet Foddy" ise bu yılın sonlarına doğru bu kategorinin yıldızı olmaya aday oldu. İLGİLİ HABER Telefonu Kırdırtacak Kadar Sinir Bozucu En Yeni 10 Android Oyunu! Aynı "QWOP" gibi epeyce bozuk kontrollere ve abzürt derecede zorlayıcı bir oyun yapısına sahip oyunda, aslında bedeninin yarısı bir kazanın içine sıkışmış ve elinde balyoz tutan yarı çıplak bir adam ile oyunun epeyce zor tırmanma haritasında en tepeye tırmanmaya çalışıyoruz. Ancak oyunun kontrolleri hem çok zor hem de bölümü kaydetme özelliği yok. Yani bir hata yapıp düştüğünüzde oyundaki ilerlemenizi tamamen kaybediyorsunuz. Bir yandan da oyunun yapımcısı Bennett Foddy'nin sizin ilerlemenizle ilgili sakin ama sinir bozucu konuşmaları da sizi germeye devam ediyor. Oyun bu sinir bozucu yapısından dolayı son dönemlerde bir çok ünlü oyun yayıncısı tarafından oynanarak epey ünlü olmuştu. Epeyce zor olan oyunla ilgili "speed run" rekorlar kırılsa da, "Distortion 2" adlı bir oyun yayıncısı oyunda imkansız görünen bir rekoru kırmayı başardı. "Oyunun fragmanı bile sinir bozucu değil mi?" Rekoru kırmadan önce takipçilerine, eğer rekoru kırarsa oyunu sileceğini söyleyen yayıncı, rekoru kırdığı oyunu ve daha sonrasında oyunu sildiği anları kaydedip Youtube'a yükledi. 1.56 dakikalık müthiş bir süreyle oyunu bitiren kullanıcı, muhtemelen oyun ile ilgili daha önce yaşadığı tecrübelerden dolayı kazandıktan sonra epeyce küfretse de, biz kendisini tebrik ediyoruz. Bu arada aynı yapımcının bir önceki sinir bozucu oyunu "QWOP"a tamamen ücretsiz bir şekilde buradan ulaşabilirsiniz. Ancak bu haberde de bahsettiğimiz oyun "Getting Over It with Bennett Foddy"yi oynamak için Steam'den 15 liralık bir fiyatla buradan edinebilirsiniz. Ayrıca oyunun mobil cihazlar için yine yaklaşık aynı fiyata bir de iOS versiyonu da mevcut. Ona da aşağıdan ulaşabilirsiniz. Sİz ne düşünüyorsunuz? Oyunu oynar mıydınız? Getting Over It  İNDİR

