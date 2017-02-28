Dünyanın En Sinir Bozucu Sesi 20 Yaşında!

İnternet aleminin belki de en uyuz, en sinir bozucu sesi, size kendinizi yaşlı hissettirecek bir yaşta.

"A ring ding ding ding ding a ring ding ding dingdemgdemg a ring ding ding ding ding ring ding baa-baa ring ding ding ding ding a ring ding ding dingdemgdemg a ring ding ding ding ding a bram ba am baba weeeeeee." Muhtemelen yaşı biraz daha yüksek olanlarınız bu sesleri okurken düz şekilde değil de, 'Crazy Frog' adlı sinir bozucu arkadaşın söylediği şekilde okumuştur.

Hala sağda solda gördüğümüzde sesi kulaklarımızda çınlayan Crazy Frog (bir diğer adıyla 'Sinir Bozucu Şey'), tam 20 sene önce tasarlanmış ve onu bu kadar meşhur yapan ses, o dönemlerde bir öğrenci olan Daniel Malmedahl tarafından 20 sene önce, 1997'de kaydedilmişti. Malmedahl, sadece içten yanmalı bir motorun sesini taklit etmeye çalışıyordu.

Daniel bu sesi kendi websitesine yükledi ve daha sonrasında bu ses, İsveçli bir televizyon kanalı tarafından keşfedildi. Kanal, Daniel'e sesi canlı olarak, televizyon programında yapmasını talep etti. Daha sonrasında tarih 2003'ü gösterdiğinde Erik Wernquist, sesi kullanarak modellemesini ve animasyonunu yaptığı kurbağa videosunu hazırladı ve bu kurbağaya 'Sinir Bozucu Şey' adını verdi.

Bir anda patlama yapan video dünya genelinde hızla yayılmaya başladı ve o dönem mobil cihaz sektöründe zirve yapan zil sesleri çılgınlığına bu ses de dahil oldu. Zil sesi sektöründe ise kurbağa, 'Crazy Frog (Çılgın Kurbağa)' adı ile anılmaya başlandı.

Hatta bu konuda bir ara röportaj veren Wenquist, "eğer bu karakterin, videonun bu denli büyüyeceğini bilseydik, asla o salakça ismi kullanmalarına izin vermezdik. Olay yarattığımız karakter ile alakalı değil. Ayrıca o bir kurbağa değil ve öyle çılgın olduğu falan da söylenemez" ifadelerini kullanmış.

Tabi bu durum, 'Crazy Frog'un patlama yapmasına engel olamadı. Asıl büyük şey ise 2006 yılında gerçekleşti ve Axel F, karakterin görselini ve sesini kullanarak yaptığı 'Crazy Frog' şarkısı ile müzik piyasasını adeta salladı. Single olarak çıkan şarkı İsveç, Avustralya, Belçika, Fransa, İrlanda, Yeni Zelanda ve İsviçre gibi ülkelerde haftalarca müzik listelerinin zirvesinden inmedi.

Neyse, uzun lafın kısası, hayatımızın bir dönemine epeyce bir dahil olan o Çılgın Kurbağa'nın kulaklarımızı tırmalayan o sesi bugün 20 yaşında. Onu meşhur yapan videoların da 7-8 senelik olduğunu söylemekte fayda var. Yani hala kendinizi yaşlı hissetmiyorsanız, bir de bunu izlemeyi deneyin: