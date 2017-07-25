En Şişman Kızların Hangi Ülkelerde Yaşadıkları Belli Oldu!

Yeni yapılan bir araştırmayla dünyanın en şişman kızlarının nerede yaşadıkları ortaya çıktı. Sonuçlar yağlanma probleminin boyutlarını bir kez daha ortaya çıkardı.

Yapılan bir araştırma, Amerika ve İngiltere'deki genç kızların yarısından fazlasının arışı yağlanma problemleri nedeniyle kanser ve diyabet riski taşıdığını ortaya çıkardı.

Dünyanın en gelişmiş 30 ülkesini kapsayan araştırmada Amerikalı genç kızlar kilo problemi konusunda birinci sırayı alırken İngiliz kızları ikinci sırada bulunuyor. Araştırmada en dikkat edilmesi gereken şeylerden biri de gençlerin aslında normal kilolarında olmaları. Sorun kilolar değil, özellikle bel bölgesinde oluşan aşırı yağlanma.

Gördüğümüz kadarıyla batılı ülkelerin, uzak doğu ülkelerinden beslenme alışkanlığı olarak öğrenmesi gereken çok şey var.

Yeni Zelanda'daki Auckland Teknoloji Üniversitesi'nin San Diego'daki araştırmacılarla birlikte yaptıkları araştırma ortaya koyuyor ki dünyanın en gelişmiş 30 ülkesindeki insanların %76'sı aşırı yağlanma riski ile karşı karşıya. Kadınlarda ise bu oran %80'in üzerine çıkıyor. Sıralamada ABD ve İngiltere başı çekse de sağlıklı bir toplum olduğu düşünülen Yunanistanın 3. sırada olması araştırmacıları şaşırttı. Uzmanlar bu sonuçların en büyük nedeninin batı toplumlarındaki beslenme rejimi olduğunu belirtti.

Tehlikede olan yalnızca kadınlar değil elbette. Erkeklerin %90'ı, çocukların ise %50'si aşırı yağlanma riski taşıyorlar.

Mide yağlanması neden tehlikelidir?

Mide yağlanması sorunu yaşayan kişilerde kalp rahatsızlıkları, karaciğer yağlanması ve diyabet gibi ciddi rahatsızlıklar görülme riski yüksektir.