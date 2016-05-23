Dünyanın En Soğuk Köyünde Rekor Sıcaklık Düşüşü Yaşandı!

Dünyanın en soğuk yerleşim bölgesi olarak bilinen Oymyakon köyünde Kuzey Yarım Küre için en düşük sıcaklığı ifade eden-68°C’lık sıcaklık kayıt edildi.

Rusya’da özerk bir bölge olan Saha Cumhuriyeti’ne bağlı Oymyakon köyü, dünyanın en soğuk yerleşim bölgesi olarak biliniyor. Ortalama sıcaklığın -49°C olduğu bölgede yeni bir sıcaklık rekoru kırıldı. Elektronik termometrenin -62°C’da çalışmayı bıraktığı köyde yaşayanlar gün içinde hava sıcaklığını -68°C olarak ölçtüler.

Yaz aylarında dahi sıcaklığın en fazla -10 dereceye kadar yükseldiği köyde yaşamak yeterince zor değilmiş gibi kış aylarında soğuk nedeni ile otomobillerin ve elektronik cihazların da çalışmaması ile yaşam, neredeyse imkansız hale geliyor. Köyde bir okul ve bir sağlık ocağı bulunuyor fakat kış aylarında evlerinden dışarı çıkanların kirpikleri dahi donuyor.

Turistlerin hava sıcaklığının daha iyi farkına varması için geçtiğimiz yıl köye bir elektronik termometre kurulmuştu. Fakat köy, teknolojinin tahammül edebileceğinden daha soğuk. Hava sıcaklığının -62°C’ye kadar düşmesiyle elektronik termometre dahi çalışmayı bıraktı. 1920’lerde ren geyiği çobanlarının dinlenme yeri olan köy, günümüzde 500’ün üzerinde nüfusa sahip.

Köyde 1933 yılında -67.7°C sıcaklık ölçülmüştü ve bu sıcaklık kuzey yarım kürede kayda geçen en düşük sıcaklıktı. Fakat beterin de beteri vardır sözü doğru olacak ki geçtiğimiz gün köyde yaşayanlar, elektronik termometreleri dahi donduran -68°C’lık sıcaklığı ölçtüler. Köyde yaşayanlar inanılmaz soğuk nedeni ile mürekkepli kalem, gözlük, otomobil ve herhangi bir elektronik cihaz kullanamıyorlar.