Galaxy S8'i Köpek Balıklarının Arasında Açtılar!

Samsung'un yeni amiral gemisi Galaxy S8'in kutu açılımları gelmeye başladı. Amerika'lı dev GSM firması T-Mobile, köpek balıklarının arasında kutu açılımı yaptı.

Samsung’un yeni amiral gemisi çıktığına göre bu telefonlara en sert açılışlar ve dayanıklılık testler yapılmaya başladı. Dünyaca ünlü T-Mobile ise şimdiye kadar yer çekimsiz ortam, havuz ve ralli yarışı sırasında yaptığı ilginç kutu açılışları ardından şimdi de Samsung’un yeni amiral gemisine çok farklı bir yerde kutu açılışı yaptı. T-Mobile Galaxy S7’nin su geçirmezliğini göstermek için kutu açılımını havuzun içinde yaptığı düşünülürse bu sefer olayı bir adım ileriye taşıyarak seviye atladı.

Samsung Galaxy S8’i kutudan çıkartan ekip, yine suyun içine girdi ancak bu sefer havuz değil, Florida’daki West Palm sahilinde köpek balıklarının arasında S8’in kutu açılımını gerçekleştirdi. Köpekbalıkları ile çevrili bir kafeste S8’i açmayı başaran çılgın adam, aynı zamanda telefonu açtıktan sonra, telefonla suyun altında 4K video kaydı yaptı. T-Mobile, telefonun böyle durumlarda çok iyi fotoğraf çekebildiğini göstermiş oldu.

Videoyu izlemek isteyenleri aşağıya bekliyorum. Herkese iyi seyirler dilerim.