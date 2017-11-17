Eğer bir geziye çıkmak, yurt dışında tatil yapmak gibi hevesleriniz varsa bu haritaya bir göz atın deriz. Seyahat Riski Haritası, ülkelerin yol güvenliği ve sağlık hizmetleri açısından risk değerlendirmesini sunuyor.

Bir iş seyahati, bir tatil ya da akraba ziyareti. Ne olursa olsun bir şekilde geçici süreler için başka ülkelere gidebiliyoruz. Ancak gittiğimiz yerlerin kültürlerine uyum sağlamak dışında bilmemiz gereken önemli şeyler de var. Bunlar temel ihtiyaçlarımızdan olan ulaşım ve sağlık hizmetleri kalitesi.

Uluslararası SOS ve Kontrol Riskleri adlı kuruluş tarafından hazırlanan interaktif haritaya biraz daha yakından bakalım.

Genel güvenlik durumuna göre düzenlenen harita şu şekilde:

Düşük riskli ülkeler yeşil, orta riskliler sarı ve turuncu, yüksek riskliler ise kırmızı renklerle ifade ediliyor.

Grönland, İzlanda, Finlandiya, Norveç ve İsviçre, Kanada, ABD, İspanya, İngiltere, Fransa, Almanya, Japonya, Yeni Zelanda ve Avustralya düşük risk kategorisinde.

Buna karşılık Suriye, Mali, Libya, Güney Sudan, Afganistan, Somali ve Yemen, Meksika, Pakistan ve Hindistan'ın bazı kesimlerinde bu kategoride yüksek riskli olarak renklendirilmiş durumda. Türkiye, güvenlik açısından orta düzey güvenlik sınıfında yer alıyor.

Sağlık hizmetleri kalitesiyle doğru orantılı olarak meydana gelen sağlık riski haritası:

Düşük riskli ülkeler yeşil, orta riskli ülkeler sarı ve turuncu, yüksek riskli olanlar is kırmızı renkle ifade ediliyor. Silik renkli ülkeler için risk durumu değişkenlik gösteriyor.

Sağlık riski açısından 'düşük' kategorideki ülkeler arasında Kanada, ABD, çeşitli Avrupa ülkeleri, Avustralya, Yeni Zelanda ve Japonya bulunuyor. .

Brezilya, Çin ve Rusya'nın sağlık açısından "hızla gelişen değişken risk" taşıdığı düşünülmektedir. Yani bu ülkelerdeki sağlık hizmetleri dengeli bir kaliteye sahip değil. Türkiye ise ABD ve Kanada ile aynı renkte gösterilmiş durumda.

Kara yollarının güvenlik durumunun baz alındığı bir diğer harita da şu şekilde:

Son harita da ise riskin beyazdan pembeye doğru arttığı, koyu kahveye giden bir skala var.

Avrupa’nın çoğu ülkesi, Türkiye de dahil olmak üzere toz pembeyle ifade edilerek, güvenli karayollarına sahip olarak nitelendiriliyor.