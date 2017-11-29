Dünyanın En Tehlikeli Uyuşturucusu Nedir?

Binlerce yasa dışı uyuşturucunun varlığından ve bu uyuşturucuların insan bünyesine olan ölümcül zararlarından bahsedebiliriz. Ancak uyuşturucu kelimesi sadece yasa dışı olanlar için kullanılmıyor. Ne eroin ne de kokain, tehlikeli olsalar da en tehlikelisi onlar değil.

Öncelikle düşünmemiz gereken birkaç basit şey var. Sadece ölümcül olan maddelerden söz ediyorsak, bilinen en öldürücü ilacın “botulinum toksini” olduğunu söyleyelim. Kendisi halk arasında Botox olarak bilinir ve kozmetik amaçlı yüzlere enjekte edilir. Sadece 0.00000007 gramı yetişkin bir insanı öldürmeye yeterlidir. Yüzünüzü gerdirmeyi düşünüyorsanız bilin istedik.

Bununla birlikte bir maddenin ölümcül olması tehlikeli sayılması için yeterli bir ölçüt değildir. YouTube’da hazırladığı bilimsel içeriklerle dikkatleri üzerine çeken AsapSCIENCE kanalı, İngiliz bir bilim insanının 16 farklı ölçüm tekniği ile dünyanın en ölümcül uyuşturucusunu bulma çalışmasını aktardı. Çalışmada 25 farklı kimyasal uyuşturucu madde incelendi.

16 farklı ölçüm parametresinin arasında, bağımlılık riski başta olmak üzere, zihinsel işlevin bozulması, suç işleme eğilimin artması, fiziksel, psikolojik ve sosyal zararların boyutları incelendi. Bu çok ölçütlü ve boyutlu tespit yöntemi, bireysel zararların yanı sıra çevresel zararlara da odaklandı.

Sıralamanın sonunda “sihirli mantar” olarak bilinen madde, LSD ve ecstasy maddeleri var. Bu üç kimyasal uyuşturucu türü, diğer uyuşturuculara göre göreceli olarak düşük bir zarar orarına sahiplerken, çevresel zararların risk oranı yok denecek kadar az. Yani bu üç madde bireysel anlamda en çok zarar veren ve çevreye yansımayan uyuşturucular da başı çekiyor.

Uyuşturucu madde kullanan bir kişinin çevresine zarar vermesi durumu ise en çok eroin kullanımlarında yaşanıyor. Ayrıca kullananların fiziksel bağımlılıkları artıyor ve korkunç yoksunluk belirtileri gösterebiliyorlar. Bu nedenle doğrudan kişiyi etkileyen komplikasyonların yanı sıra, sosyal ilişkilere de zarar veriyorlar. Bu noktada benzer tehlikeler, meranfetamin, kokain, tütün ve amfetamin maddeleri için de geçerli.

Ancak yukarıda saydığımız hiç ir madde en tehlikeli uyuşturucu değil. Genel ve çevresel zarara gelince alkol, açık ara farkla zirveye oturuyor. Diğer yandan yasal olması ve kontrolsüz tüketimine izin verilmesi dolayısıyla tehlike arz ediyor. Ayrıca kişide yol açtığı bağımlılık seviyesi diğer uyuşturucu maddelerden çok daha fazla.

Yani alkol, çevremizdeki en tehlikeli uyuşturucu madde.